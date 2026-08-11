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11 de agosto de 2026 - 16:48
Jujuy.

Riesgo sísmico en Jujuy: qué advierte un geólogo

Un geólogo de la UNJu explicó por qué Jujuy forma parte de una región con riesgo sísmico y qué factores determinan el peligro de un terremoto.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Riesgosísmico en Jujuy y el resto del país

Riesgo sísmico en Jujuy y el resto del país

El riesgo sísmico en Jujuy volvió a estar bajo análisis luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste y norte de Colombia y dejó hasta el momento más de 240 muertos. Juan Pablo Villalba Ulberich, geólogo, docente de la Universidad Nacional de Jujuy e integrante del CONICET, explicó que este tipo de fenómenos también puede producirse en la región cordillerana argentina.

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En diálogo con Canal 4, el especialista señaló que una de las características centrales del terremoto colombiano fue su profundidad, superior a los 100 kilómetros. “Por suerte, fue profundo. Tenemos que recalcar que fue un sismo que ocurrió a más de 100 kilómetros de profundidad, vinculado a la subducción, que es la Placa de Nazca”, explicó.

Villalba Ulberich agregó que este mecanismo tectónico también está presente sobre la Cordillera de los Andes. “Es un sismo de los que podría ocurrir en la región argentina, chilena, toda la zona cordillerana, porque está vinculada a la subducción de lo que es la Placa de Nazca por debajo de la Sudamericana”, detalló.

Juan Pablo Villalba Ulberich hablo sobre el riesgo sísmico en Jujuy y el país

Juan Pablo Villalba Ulberich hablo sobre el riesgo sísmico en Jujuy y el país

¿Qué riesgo sísmico existe en Jujuy?

La actividad sísmica no es excepcional en el norte argentino. Según explicó Villalba Ulberich, en el NOA se producen movimientos prácticamente todos los días, aunque gran parte de ellos no llegan a ser percibidos por la población. Diariamente suelen haber sismos en la zona del NOA, entre 10 y 20 sismos diarios. La mayoría imperceptibles porque son muy profundos”, indicó.

En el caso puntual de Jujuy, mencionó a Susques como uno de los sectores donde se registran movimientos con frecuencia. “En Jujuy suelen ocurrir seguido en la zona de Susques, a más de 200 kilómetros de profundidad, con magnitudes de 2. Entonces son imperceptibles porque se disipa desde esa profundidad hasta llegar a la superficie de las ondas”, explicó.

También señaló que recientemente detectaron un movimiento mucho más superficial en una zona cercana a Cafayate y San Antonio de los Cobres. “Estábamos chequeando y vimos que hubo uno ayer bastante somero, a 5 kilómetros de profundidad”, comentó.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), Argentina está dividida en cinco zonas de peligrosidad, numeradas de 0 a 4, según la probabilidad de registrar movimientos intensos del suelo. Entre las áreas con presencia de fallas geológicas activas se encuentran sectores del noroeste argentino, como el Valle de Lerma en Salta, los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca.

Qué determina la peligrosidad de un terremoto

Villalba Ulberich explicó que no alcanza únicamente con conocer la magnitud de un movimiento para establecer cuál puede ser su impacto. La peligrosidad de un sismo está dada por tres factores: la profundidad del sismo, la magnitud del sismo y, por último, la ubicación”, sostuvo.

En ese sentido, detalló: “Si ocurre en una zona que está poblada, va a ser más peligroso; si ocurre a una profundidad más somera, o sea, más cerca a la superficie, va a ser más peligroso. Y la magnitud. Son los tres factores a tener en cuenta”.

La profundidad resulta especialmente relevante al evaluar los posibles daños. Según los datos aportados, el INPRES señala que el 80% de los eventos sísmicos del país ocurre a más de 100 kilómetros de profundidad, mientras que el 20% restante se origina a menos de 40 kilómetros. Estos últimos son los que históricamente provocaron mayores daños.

Sobre el terremoto de Colombia, el geólogo destacó precisamente este punto. “Claramente vemos videos con daños impresionantes. Por suerte, si hubiera sido mucho más somero, hubiera sido totalmente destructivo”, señaló.

Terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia

También recordó antecedentes de terremotos de gran magnitud que, debido a la profundidad a la que se produjeron, tuvieron escaso impacto en superficie. “Un colega que está en el Instituto de Previsión Sísmica de San Juan hablaba de que hubo un sismo de estas magnitudes, creo que fue en el año 2014, en La Paz, pero ocurrió casi a 600 kilómetros de profundidad, entonces fue casi imperceptible en superficie”, relató.

¿Se pueden predecir los sismos?

Uno de los puntos centrales planteados por Villalba Ulberich es que actualmente no existe la posibilidad de anticipar con precisión cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. “Al día de hoy no se pueden prevenir los sismos, no se puede prevenir cuándo va a ocurrir ni dónde”, afirmó.

Sin embargo, sí es posible identificar cuáles son las regiones donde existe mayor actividad. “Sabemos y podemos saber cuáles son las zonas donde con más frecuencia ocurren, como por ejemplo en la zona cordillerana”, explicó.

Según indicó, estadísticamente se registran alrededor de 20 terremotos superiores a magnitud 7 por año en el mundo. “Actualmente, este año llevamos ocho de más de esa magnitud”, sostuvo. Ante la imposibilidad de anticiparlos, remarcó la importancia de trabajar sobre la preparación y reducción de los riesgos.

“La prevención se puede hacer desde la información, desde construir casas sismorresistentes, de planificación edilicia y de tener también protocolos de acción frente a casos de sismos”, concluyó.

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