Fuerte sismo en Colombia: los mensajes de Shakira, Maluma y otros artistas. 

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y provocó una tragedia de grandes dimensiones. El sismo se sintió en distintas regiones del país, generó daños y dejó un saldo parcial de 111 personas fallecidas. En ese sentido, Maluma, Shakira y otros famosos enviaron mensajes de solidaridad.

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La tranquilidad de Colombia se vio interrumpida este lunes por un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del territorio. La intensidad del movimiento provocó daños en distintas zonas y generó momentos de temor entre los habitantes.

Hasta el momento, el desastre dejó un saldo de 111 personas fallecidas , mientras los equipos de emergencia trabajan para asistir a los afectados y determinar el alcance de la tragedia.

Tras la tragedia, varias de las figuras colombianas más reconocidas a nivel internacional expresaron su solidaridad con las víctimas. Shakira, Maluma, J Balvin, Camilo y Sebastián Yatra fueron algunos de los artistas que enviaron sus mensajes al país .

La artista, que brilló durante el Mundial 2026 al interpretar la canción oficial del torneo, se sumó a los mensajes de solidaridad. A través de su cuenta de Instagram, escribió: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”.

“Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible. Fuerza Colombia”, escribió.

Del mismo modo, Maluma se hizo eco de la tragedia. El cantante nacido en Medellín expresó su dolor por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas: “Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar... Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas”.

Carlos Vives fue otra de las figuras que reaccionó ante la tragedia. El artista compartió un video junto con un mensaje dedicado a las personas afectadas por el terremoto: “Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas”.

Por su parte, J Balvin manifestó que “mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación”.

Sebastián Yatra escribió que “pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”.

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia

El saldo de la tragedia asciende a 111 muertos y 87 heridos, según confirmó el presidente. Frente a la enorme destrucción provocada por el terremoto, el Gobierno declaró el desastre nacional y puso en marcha un amplio operativo de asistencia.

El presidente Abelardo de la Espriella detalló que el terremoto dejó, de manera preliminar, 1.575 viviendas dañadas y 61 edificios completamente colapsados. Además, decenas de centros de salud y establecimientos educativos sufrieron graves daños. A esto se sumó la interrupción de las operaciones comerciales en siete aeropuertos, afectados por fallas en su infraestructura.

El municipio de San José del Palmar, en Chocó, fue señalado como el epicentro del devastador terremoto. El mandatario De la Espriella, que lleva apenas tres días en el cargo, confirmó que se trasladará personalmente a la zona cero para supervisar los operativos. “La prioridad es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros”, sostuvo.

La tragedia también golpeó con fuerza a Pereira y Manizales. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó 18 fallecidos y numerosos edificios destruidos. En Manizales, el balance preliminar suma otras dos víctimas mortales, 20 viviendas colapsadas y severos daños en distintos puntos de la ciudad.

La situación también es crítica en Cali, donde las autoridades reportaron 19 estructuras colapsadas y personas atrapadas entre los escombros. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj y solicitaron refuerzos de rescatistas para intentar encontrar con vida a quienes permanecen bajo las estructuras. El Servicio Geológico local definió el fenómeno como el “sismo de mayor magnitud registrado en la última década”.