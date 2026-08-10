El actor Charlie Hunnam contó cómo logró despejarse tras hacer de Ed Gein en Netflix

El actor británico encontró refugio en la compañía de sus gatos luego de jornadas intensas en el set.

El trabajo del actor Charlie Hunnam en la miniserie de Netflix centrada en la figura de Ed Gein representó un momento trascendental dentro de su trayectoria profesional , aunque también lo llevó a adoptar métodos inusuales para cuidar su equilibrio personal durante el proceso.

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De acuerdo con lo informado por SensaCine , al finalizar cada día de filmación , el intérprete británico llevaba adelante un ritual específico que le permitía tomar distancia de la carga emocional y la intensidad del personaje oscuro al que debía interpretar.

Según consignó SensaCine , Charlie Hunnam contó en una entrevista con The Hollywood Reporter que, después de terminar cada jornada de rodaje de Monstruo: La historia de Ed Gein , volvía a su casa y buscaba momentos de tranquilidad acompañado por dos pequeños gatos que había adoptado recientemente.

El actor señaló que dedicaba varias horas a jugar y compartir tiempo con los animales, una actividad que le ayudaba a liberar la presión emocional acumulada durante las escenas más exigentes de la producción. “Necesitaba una manera de alejarme del mundo más oscuro ”, expresó el intérprete, de acuerdo con SensaCine .

Este hábito terminó convirtiéndose en una herramienta esencial para el actor, quien afirmó que compartir tiempo con sus mascotas le permitió liberar la carga emocional del personaje y volver a encontrar estabilidad después de interpretar a una figura inspirada en un asesino serial de la vida real.

La preparación para un rol extremo

Según informó SensaCine, Charlie Hunnam llevó adelante un profundo trabajo de preparación antes de interpretar a Ed Gein en la producción audiovisual. Para construir el personaje, el actor analizó distintos materiales, entre ellos documentos, relatos y registros históricos, con el objetivo de comprender mejor las características y la complejidad de la persona que debía representar.

El propio intérprete explicó que esa aproximación tan detallada a la psicología de un delincuente real volvió más complicado separarse del papel una vez terminadas las grabaciones diarias.

Cuando fue consultado acerca de la manera en que conseguía recuperar la calma luego de rodar escenas de gran intensidad, Hunnam explicó que sus gatos terminaron funcionando como un espacio de contención y serenidad frente al desgaste emocional que implicaba el papel. Según reprodujo SensaCine a partir de la entrevista con el medio estadounidense, el actor afirmó: “Literalmente jugaba con ellos durante tres horas”.

Un punto de inflexión en la carrera de Hunnam

El portal especializado consideró que esta interpretación representa uno de los desafíos profesionales más relevantes y exigentes en la carrera de Hunnam, quien ya había conseguido reconocimiento internacional gracias a su papel de Jax Teller en la serie “Hijos de la Anarquía”.

De acuerdo con SensaCine, el actor británico, nacido en 1980, se convirtió en una figura ampliamente conocida luego de encabezar la exitosa producción sobre motociclistas, un trabajo que impulsó su trayectoria y le permitió acceder a nuevas oportunidades dentro de proyectos de mayor alcance.

La publicación de SensaCine también destacó que la interpretación de Jax Teller le permitió a Hunnam recibir una nominación en los premios Emmy. Sin embargo, el medio no especificó en qué edición de los galardones ocurrió el reconocimiento ni cuál fue la categoría exacta en la que el actor fue tenido en cuenta.

El fenómeno de la franquicia Monstruo en Netflix

“Monstruo: La historia de Ed Gein” integra una serie antológica de Netflix que logró obtener una amplia repercusión y reconocimiento internacional más allá de sus fronteras.

La primera temporada de esta franquicia tuvo como protagonista a Evan Peters, quien interpretó a Jeffrey Dahmer. Según señaló SensaCine, aquella producción consiguió convertirse en un éxito mundial después de su lanzamiento, alcanzando una gran popularidad entre el público internacional y recibiendo diversos reconocimientos por su impacto.

Más adelante, la producción amplió su universo narrativo con una temporada dedicada al caso de los hermanos Menéndez, un episodio que también generó un fuerte interés mundial debido a la gravedad y el impacto de los acontecimientos que los involucraron. Según indicó SensaCine, este desarrollo permitió que Monstruo se afianzara como una de las series con mayor repercusión y rendimiento dentro del catálogo de Netflix.

Próximos proyectos y nuevas incorporaciones

La antología desarrollada por Netflix continuará con nuevas historias y, de acuerdo con la información difundida por SensaCine, la próxima entrega estará enfocada en el caso de Lizzie Borden.

Para esta nueva temporada, Charlie Hunnam dará vida a Andrew Borden, mientras que Ella Beatty ocupará el papel central de la trama. La decisión de seguir explorando episodios inspirados en crímenes reales mantiene el interés del público y permite que la franquicia continúe posicionándose entre los contenidos más populares y debatidos de la plataforma.

El éxito alcanzado por Monstruo demuestra la atracción que generan en la audiencia las historias cargadas de tensión, polémica y profundidad, además de reflejar la fuerte influencia que este tipo de papeles puede ejercer sobre los intérpretes que se ponen en la piel de sus protagonistas.

El caso de Charlie Hunnam permite observar la exigencia emocional que implica representar figuras sombrías, y cómo los actores deben encontrar herramientas personales que les ayuden a mantener su equilibrio psicológico tanto durante el proceso de filmación como una vez finalizado.