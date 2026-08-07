Murió Leandro Rud: el empresario y representante de modelos tenía 51 años. 

El histórico mánager de modelos Leandro Rud murió este viernes a los 51 años tras atravesar un cáncer que le había sido diagnosticado en 2021. Fue uno de los representantes de famosas más influyentes de la moda argentina.

El histórico mánager de modelos Leandro Rud murió a los 51 años tras una enfermedad que le habían diagnosticado en 2021. Estaba internado en el Sanatorio Finochietto , donde realizaba quimioterapia desde junio de 2026.

En sus últimos días, Leandro Rud permanecía internado en el Sanatorio Finochietto por un tumor maligno en las glándulas salivales que había evolucionado con metástasis en los huesos . La enfermedad había sido detectada inicialmente en 2014 , pero fue recién en 2021 cuando se identificó de manera específica el cuadro que padecía.

El empresario y representante de modelos dejó una huella en la industria de la moda y la televisión argentina, donde construyó una extensa trayectoria .

El avance de la enfermedad afectó la calidad de vida de Leandro Rud, quien había contado en sus redes sociales que debía alimentarse mediante una sonda debido al cáncer en sus glándulas salivales. Además, el empresario había utilizado sus plataformas para concientizar sobre los chequeos médicos y revelar que atravesaba un cáncer en estadio 4.

En 2014, Leandro Rud puso fin a la actividad de la agencia de modelos que había creado en 1996 y que lo convirtió en una figura destacada de la industria. La decisión estuvo vinculada a la necesidad de enfocarse en su tratamiento contra el cáncer. Por su agencia pasaron figuras como Jesica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo.

Más allá de su desempeño en el mundo de la moda, Rud amplió su carrera hacia la pantalla chica como conductor televisivo, participando en espacios emitidos por C5N y Canal 9.

“Estoy superado, con ataques de pánico todo el tiempo, no disfruto de nada”, había revelado durante una entrevista en el ciclo Desayuno americano. En diálogo con Pamela David, conductora del programa de América TV y quien había sido una de sus representadas, expresó: “Siento que cumplí un ciclo. Es el final de una etapa, prefiero irme sin deberle plata a nadie, dar un paso al costado y que todo el mundo quede feliz. Hace dos meses que digo basta, ya no tengo fuerzas”.

Leandro Rud mostró cómo transitó su enfermedad en las redes sociales

El 5 de junio, Leandro Rud sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen desde el Sanatorio Finochietto, donde se encontraba realizando un tratamiento. En la publicación, el empresario y representante contó que, después de seis años de seguimiento médico, había iniciado una nueva etapa con quimioterapia. “Veremos cómo será esta experiencia”, escribió, al referirse a un proceso que definió como uno de los “momentos duros de la vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leandro Rud (@leandromrud)

En otra imagen publicada en sus redes, Rud mostró los elementos médicos que forman parte de su tratamiento y decidió contar detalles de su diagnóstico. “Les quiero contar para los que no saben. Háganse chequeos a full”, expresó. Allí reveló que enfrenta un cáncer de estadio 4 y repasó cómo, según relató, la enfermedad fue avanzando con el paso del tiempo.

Cuatro días más tarde, Rud expuso una nueva etapa del tratamiento al mostrar los cambios físicos que estaba atravesando. En una publicación, se lo vio con el rostro hinchado y aprovechó para plantear una pregunta a sus seguidores sobre la quimioterapia y la radioterapia. “Tu opinión me ayuda y puede ayudar a muchos”, escribió, dejando en evidencia sus dudas y el impacto que el proceso tenía sobre él.