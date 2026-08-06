Radio City fue parte del exclusivo anuncio de Milo J en el estadio Kempes

Alejandro García, conocido por la comunidad de Radio City 107.1 como “Charly”, viajó desde Jujuy hasta Córdoba para formar parte del anuncio del próximo espectáculo de Milo J en el estadio Mario Alberto Kempes. La convocatoria se realizó bajo un fuerte hermetismo y reunió a un reducido grupo de medios de distintas provincias.

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La experiencia fue grabada semanas antes del anuncio oficial. Hasta llegar al estadio, los periodistas invitados desconocían qué actividad realizarían y solamente habían recibido indicaciones sobre la vestimenta que debían llevar.

“Nos dijeron: ‘Armá tu mochila, nos vemos en Córdoba’. Sabíamos que iba a ser algo relacionado con Milo J, pero no qué iba a pasar” “Nos dijeron: ‘Armá tu mochila, nos vemos en Córdoba’. Sabíamos que iba a ser algo relacionado con Milo J, pero no qué iba a pasar”

La producción les había pedido a los asistentes que utilizaran prendas negras o en tonos tierra, pero no había revelado el lugar ni el motivo de la convocatoria. Una vez en Córdoba, fueron trasladados hasta el estadio Mario Alberto Kempes.

Al llegar, encontraron un importante despliegue técnico sobre el playón del estadio, con grúas, cámaras y un escenario circular preparado especialmente para la actividad.

“Llegamos y había un escenario 360. Era una producción tremenda. Ahí apareció Milo y nos anunció que iba a hacer el Mario Alberto Kempes” “Llegamos y había un escenario 360. Era una producción tremenda. Ahí apareció Milo y nos anunció que iba a hacer el Mario Alberto Kempes”

Según relató, participaron alrededor de 11 medios de diferentes puntos del país. Desde el norte argentino estuvieron representantes de Jujuy y Tucumán, lo que convirtió la presencia de Radio City en una cobertura especial para la provincia.

Milo J anunció su show en Córdoba

Durante el encuentro, Milo J confirmó que se presentará el próximo 5 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes. El concierto tendrá un formato 360, con el escenario ubicado de manera que el público pueda rodearlo.

El artista llevará a Córdoba el espectáculo vinculado a su álbum La vida era más corta, tras una extensa gira por diferentes países. De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, será una presentación especial dentro de Argentina.

Charly contó que la actividad también funcionó como una grabación audiovisual. Los periodistas ocuparon las primeras filas y participaron de una conferencia de prensa distendida, aunque debieron repetir algunos momentos debido a las exigencias de la producción.

“Se empezó a ver un Milo muy familiar, muy amigo. Nos agradeció por estar ahí y se generó un clima muy relajado” “Se empezó a ver un Milo muy familiar, muy amigo. Nos agradeció por estar ahí y se generó un clima muy relajado”

La pregunta de Charly a Milo J

Los periodistas pudieron realizar preguntas relacionadas directamente con el espectáculo. Charly quiso saber qué artistas podrían acompañar a Milo J durante la presentación en Córdoba.

El cantante evitó revelar nombres, pero dejó abierta la posibilidad de convocar a músicos que participaron de su último álbum.

“No le gusta dar nombres, pero dijo que le gustaría que estuvieran principalmente los artistas del disco”, señaló el comunicador jujeño.

La respuesta abrió distintas expectativas alrededor de posibles invitados. Durante la charla también surgió la posibilidad de que Milo J incorpore géneros representativos de Córdoba, como el cuarteto, aunque no hubo confirmaciones.

Por qué eligió el estadio Kempes

Uno de los puntos destacados de la conferencia fue la decisión de realizar el espectáculo fuera de Buenos Aires. Según contó Charly, Milo J explicó que busca descentralizar los grandes conciertos y facilitar la llegada del público desde otras provincias.

“Dijo que quería que Córdoba, por estar en el centro del país, fuera el lugar al que pudieran llegar personas de distintas provincias”, relató.

Para el integrante de Radio City, la elección refleja también el vínculo del músico con sus orígenes. Durante el encuentro, Milo J habló de su historia en Morón y de la responsabilidad que siente frente a los jóvenes que se identifican con sus canciones.

“Es tan chico y tan grande al mismo tiempo”

Tras compartir la experiencia, Charly destacó la personalidad del artista y el compromiso que demuestra con su obra y con quienes escuchan su música.

“Es tan chico y tan grande al mismo tiempo: chico por su edad y grande musical y artísticamente”, expresó.

También resaltó el contenido de La vida era más corta y la manera en que el artista incorporó sonidos vinculados con el folclore, acercando ese género a nuevas generaciones.

“Es un artista admirable. Para las nuevas generaciones es riqueza musical y hay que aplaudir todo lo que hace Milo J”, concluyó.