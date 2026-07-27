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27 de julio de 2026 - 07:57
Jujuy.

Radio City cumple 29 años, la radio que acompaña a los jujeños todos los días

Radio City celebra un nuevo aniversario consolidada como la más escuchadas de la provincia. Música, información, entretenimiento y cercanía con la audiencia marcaron casi tres décadas de historia.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Radio City 107.1

Radio City 107.1

Este 27 de julio, Radio City celebra 29 años al aire, consolidada como una de las emisoras más escuchadas de Jujuy y un medio que supo evolucionar con el paso del tiempo sin perder su esencia: acompañar a los jujeños en cada momento del día.

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Desde su nacimiento, la radio construyó una identidad basada en la cercanía con los oyentes, combinando música, información, entretenimiento y un fuerte compromiso con la comunidad.

Una historia de crecimiento constante

Radio City nació con una propuesta renovadora para el panorama radial de la provincia. Con un estilo ágil, dinámico y una programación musical que rápidamente conquistó a la audiencia, comenzó un camino de crecimiento que la llevó a convertirse en una de las emisoras de referencia en Jujuy.

Con el paso de los años, la programación fue ampliándose para incorporar espacios informativos, móviles en vivo, coberturas especiales, entrevistas y la participación permanente de los oyentes.

Ese crecimiento permitió que la radio se transformara en una compañía cotidiana para miles de personas, ya sea en sus hogares, en el trabajo, durante los viajes o mientras realizan sus actividades diarias.

Una radio que se adaptó a los nuevos tiempos

A lo largo de estos 29 años, Radio City acompañó los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumir contenidos.

Hoy la emisora no solo llega a través del dial, sino también mediante transmisiones en vivo por streaming, redes sociales, plataformas digitales y contenidos disponibles para escuchar en cualquier momento.

La apuesta por la innovación permitió ampliar su alcance sin dejar de lado el sello que la caracteriza: una comunicación cercana, dinámica y con fuerte producción local.

Presente en los momentos más importantes de Jujuy

Además de su propuesta musical e informativa, Radio City se consolidó como un espacio de servicio para la comunidad.

Durante casi tres décadas acompañó coberturas periodísticas, campañas solidarias, eventos culturales, actividades deportivas y los principales acontecimientos que marcaron la vida de los jujeños.

Su vínculo con la audiencia convirtió a la emisora en un canal de participación permanente, donde vecinos, instituciones y organizaciones encontraron un espacio para difundir iniciativas, plantear necesidades y compartir historias.

29 años acompañando a los jujeños

En este nuevo aniversario, Radio City renueva el compromiso que mantiene desde hace casi tres décadas: informar con responsabilidad, entretener, innovar y seguir acompañando a los jujeños todos los días.

Con 29 años de trayectoria, la emisora continúa escribiendo su historia junto a una audiencia que la eligió generación tras generación y que la convirtió en una de las voces más representativas de la radiofonía jujeña.

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