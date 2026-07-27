Un regalo por una sonrisa: buscan padrinos para más de 300 niños de un merendero

Detrás de cada cartita habrá un nombre, un deseo y la ilusión de recibir un regalo. El Merendero a Pulmón, ubicado en el asentamiento 16 de Mayo del barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, prepara una nueva campaña solidaria para acompañar a los niños que asisten diariamente al espacio.

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El merendero brinda asistencia alimentaria a más de 300 niños y adultos y, con la cercanía del Día de las Infancias, busca sumar padrinos que puedan ayudar a transformar esa fecha en un momento especial para los más pequeños.

La campaña comenzará la próxima semana bajo el lema “Ayudá a un niño/a con calzado y ropa” . La propuesta tiene una dinámica muy especial: serán los propios chicos quienes preparen sus cartitas y cada persona podrá elegir apadrinar uno de esos pedidos.

El objetivo es que cada niño pueda recibir un regalo durante la celebración prevista para el domingo 16 de agosto , una jornada que desde el merendero esperan vivir con alegría y acompañamiento.

Solidaridad con el Merendero a Pulmón.

No se trata solamente de entregar ropa o un par de zapatillas. Para muchas familias, la iniciativa representa también una forma de sentirse acompañadas y de demostrarles a los chicos que detrás de cada pedido puede haber alguien dispuesto a tender una mano.

Cómo colaborar con el Merendero a Pulmón

Quienes quieran sumarse a la campaña pueden acercar sus donaciones personalmente a Puerto Argentino, entre Torres y Chaile, del lado del asentamiento 16 de Mayo, en barrio Malvinas.

También pueden comunicarse al 3885018949 o hacerlo a través de la página de Facebook Merendero a Pulmón.

Cada padrino puede convertirse en parte de una historia sencilla pero enorme para un niño: la de abrir un regalo pensado especialmente para él y saber que alguien, incluso sin conocerlo, decidió hacerlo sonreír.