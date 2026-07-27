Un regalo por una sonrisa: buscan padrinos para más de 300 niños de un merendero

Detrás de cada cartita habrá un nombre, un deseo y la ilusión de recibir un regalo. El Merendero a Pulmón, ubicado en el asentamiento 16 de Mayo del barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, prepara una nueva campaña solidaria para acompañar a los niños que asisten diariamente al espacio.
El merendero brinda asistencia alimentaria a más de 300 niños y adultos y, con la cercanía del Día de las Infancias, busca sumar padrinos que puedan ayudar a transformar esa fecha en un momento especial para los más pequeños.
Los chicos escribirán sus deseos
La campaña comenzará la próxima semana bajo el lema “Ayudá a un niño/a con calzado y ropa”. La propuesta tiene una dinámica muy especial: serán los propios chicos quienes preparen sus cartitas y cada persona podrá elegir apadrinar uno de esos pedidos.
El objetivo es que cada niño pueda recibir un regalo durante la celebración prevista para el domingo 16 de agosto, una jornada que desde el merendero esperan vivir con alegría y acompañamiento.
Solidaridad con el Merendero a Pulmón.
No se trata solamente de entregar ropa o un par de zapatillas. Para muchas familias, la iniciativa representa también una forma de sentirse acompañadas y de demostrarles a los chicos que detrás de cada pedido puede haber alguien dispuesto a tender una mano.
Cómo colaborar con el Merendero a Pulmón
Quienes quieran sumarse a la campaña pueden acercar sus donaciones personalmente a Puerto Argentino, entre Torres y Chaile, del lado del asentamiento 16 de Mayo, en barrio Malvinas.
También pueden comunicarse al 3885018949 o hacerlo a través de la página de Facebook Merendero a Pulmón.
Cada padrino puede convertirse en parte de una historia sencilla pero enorme para un niño: la de abrir un regalo pensado especialmente para él y saber que alguien, incluso sin conocerlo, decidió hacerlo sonreír.
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