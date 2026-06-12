Un merendero de Jujuy suspendió la ayuda por falta de alimentos

El Merendero A Pulmón Jujuy atraviesa una situación crítica y tuvo que suspender esta semana la entrega de meriendas y almuerzos por falta de mercadería. El espacio, que funciona desde hace 9 años, acompaña a 30 niños y 30 adultos que dependen de esta ayuda solidaria.

Solidaridad. Una Navidad con amor: juntan comida y juguetes para los chicos del merendero

Hay puertas que no deberían cerrarse nunca, pero a veces la realidad golpea más fuerte que la voluntad . Esta semana, el Merendero A Pulmón Jujuy tuvo que suspender la entrega de meriendas y almuerzos porque ya no cuenta con alimentos para seguir cocinando y acompañando a las familias que se acercan todos los días.

Embed - LA CRUDA REALIDAD DEL MERENDERO "A PULMÓN": “LOS CHICOS GOLPEAN LA PUERTA POR SI HAY MERIENDA”

Delia Vargas, referente del espacio, contó que atraviesan una situación muy difícil y que están “golpeando puertas” para conseguir colaboración. “Nosotros tenemos suspendida toda la parte de la merienda y del almuerzo porque no tenemos mercadería para poder seguir”, explicó.

El merendero lleva 9 años de trabajo solidario, sostenido por el esfuerzo de mamás, voluntarios y vecinos que colaboran como pueden. Allí asisten alrededor de 30 niños y 30 adultos, que reciben merienda y, una vez por semana, también almuerzo. Pero el espacio no es solo un plato o una taza caliente: también es contención, compañía y presencia en un barrio donde muchas familias necesitan una red cercana.

Merendero A Pulmón Jujuy Merendero A Pulmón Jujuy suspendió meriendas y almuerzos por falta de donaciones

Merendero A Pulmón: una tarea solidaria que hoy necesita ayuda

Delia remarcó que el trabajo del merendero siempre dependió de la solidaridad de la gente. “Día a día, con lo que la gente nos va ayudando y colaborando, vamos realizando”, señaló.

Por eso, el pedido es concreto y urgente. Necesitan azúcar, yerba, té, leche, cacao, arroz, harina, aceite y cualquier otro alimento que permita volver a abrir las puertas y retomar la asistencia.

La referente aclaró que no hacen falta grandes donaciones para ayudar. “Nos pueden ayudar desde un kilo de azúcar, diez kilos, cincuenta, lo que puedan y lo que deseen va a estar bien, porque va a hacer que nosotros podamos seguir”, expresó.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 388 501 8949. También pueden ubicar al merendero en Facebook e Instagram como Merendero A Pulmón Jujuy.

“Es muy difícil cerrar porque los niños vienen igual”

Uno de los momentos más duros, contó Delia, es tener que decirles a los chicos que no hay merienda. Porque aunque sepan que el merendero no está funcionando, muchos igual se acercan, golpean la puerta y preguntan.

“Nos cuesta un montón. Es muy difícil cerrar, porque vemos que los niños vienen, golpean la puerta para ver si hay merienda. Cuando ya les dije que no hay porque no hay azúcar, ellos por las dudas vienen a golpear”, relató.

La escena resume mucho más que una falta de mercadería. Habla de niños que esperan, de familias que necesitan, de mamás que sostienen una tarea silenciosa y de una comunidad que, cuando se organiza, puede hacer la diferencia.

"Vemos que los niños vienen, golpean la puerta para ver si hay merienda" "Vemos que los niños vienen, golpean la puerta para ver si hay merienda"

“Con la ayuda de la gente yo sé que vamos a llegar, vamos a seguir, porque nosotros estamos acá. Las mamás queremos seguir. Lo único que le pedimos a la gente es que nos ayuden con la mercadería para poder seguir”, pidió Delia.

En tiempos difíciles, la solidaridad también se mide en gestos simples: un paquete de azúcar, un litro de leche, un poco de arroz o harina. Para el merendero, cada aporte puede significar volver a prender la cocina y abrir otra vez esa puerta que tantos chicos siguen golpeando.

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