Difícil momento del Merendero a Pulmón: suspenden la merienda por falta de insumos

El Merendero a Pulmón, que ayuda a muchas personas atraviesa una difícil situación en Jujuy y debió suspender la merienda por falta de materia prima. La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales, donde pidieron la colaboración de la comunidad para poder retomar la asistencia.

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Desde el merendero informaron que la actividad quedará suspendida hasta que puedan reunir nuevamente los insumos necesarios para preparar la merienda.

“Lamentamos informarle que se suspende la merienda por falta de materia prima hasta nuevo aviso”, publicaron en redes sociales.

En el mismo mensaje detallaron que necesitan productos básicos como azúcar, té y yerba , elementos fundamentales para poder continuar con la tarea solidaria que llevan adelante.

Piden donaciones para poder reanudar la asistencia

Ante esta situación, desde el Merendero a Pulmón solicitaron la solidaridad de la población para reunir donaciones y volver a brindar la merienda a todas las personas que se acercan al lugar.

La falta de insumos obligó a frenar momentáneamente la actividad, por lo que cualquier aporte resulta clave para que el espacio pueda seguir funcionando y acompañando a quienes lo necesitan.

Esta es la ubicación del merendero.

Una tarea solidaria que necesita apoyo

El pedido apunta a poder conseguir materia prima y reactivar la merienda lo antes posible. Desde el merendero remarcaron que la suspensión será hasta nuevo aviso, a la espera de contar nuevamente con los productos necesarios.