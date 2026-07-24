viernes 24 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de julio de 2026 - 12:29
Jujuy.

Imputaron por abuso sexual a una mujer que habría alcoholizado a una menor

El hecho de abuso sexual a la menor se habría registrado hace unos días en la Capital jujeña. La investigación la lleva adelante el MPA.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caso de abuso contra menores de edad

Caso de abuso contra menores de edad

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga un presunto caso de abuso sexual ocurrido en San Salvador de Jujuy. Los hechos habrían ocurrido en la Plaza Belgrano, durante los festejos del sub campeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Lee además
las botellas verdes y marrones son las mas dificiles de conseguir: el desafio de los carroceros del provi 3
FNE 2026.

"Las botellas verdes y marrones son las más difíciles de conseguir": el desafío de los carroceros del Provi 3
Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy
Jujuy.

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

En la audiencia judicial la mujer quedó imputada por el delito de abuso sexual simple tras ser denunciada porque habría suministrado bebidas alcohólicas a una menor de edad y a eso se le sumó el supuesto abuso sexual de la menor por parte de la mujer.

En la audiencia la mujer también designó su abogado defensor.

Declaración en Cámara Gessel

La investigación está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ya formuló la imputación contra la sospechosa y espera la realización de la Cámara Gesell de la menor, una medida considerada clave para el avance de la causa.

El testimonio de la menor será determinante para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, hasta el momento, existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido, por lo que la declaración de la víctima será una de las principales pruebas que analizará la Fiscalía.

La causa continúa en etapa investigativa y, una vez incorporados los resultados de la Cámara Gesell y el resto de las medidas probatorias, la Justicia definirá los próximos pasos del proceso.

La causa judicial está en manos del Fiscal Andrés La Villa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Las botellas verdes y marrones son las más difíciles de conseguir": el desafío de los carroceros del Provi 3

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Descubrieron una nueva variedad de palta en Jujuy y es furor en el mercado

Corte de agua en Palpalá: hasta qué hora y qué sectores

Una mujer murió en un colectivo en San Pedro de Jujuy

Lo que se lee ahora
Choque y vuelco en Coronel Arias. video
Jujuy.

Violento choque en General Arias: un auto terminó volcado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio video
Jujuy.

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto. 
Deportes

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto

Rápida revancha: ¿cuándo podrían jugar la Finalissima Argentina y España?
Deportes.

Rápida revancha: ¿cuándo podrían jugar la Finalissima Argentina y España?

Choque y vuelco en Coronel Arias. video
Jujuy.

Violento choque en General Arias: un auto terminó volcado

Accidente en Perico.
Policiales.

Tragedia en Perico: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel