Imputaron por abuso sexual a una mujer que habría alcoholizado a una menor

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga un presunto caso de abuso sexual ocurrido en San Salvador de Jujuy . Los hechos habrían ocurrido en la Plaza Belgrano, durante los festejos del sub campeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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En la audiencia judicial la mujer quedó imputada por el delito de abuso sexual simple tras ser denunciada porque habría suministrado bebidas alcohólicas a una menor de edad y a eso se le sumó el supuesto abuso sexual de la menor por parte de la mujer.

En la audiencia la mujer también designó su abogado defensor.

La investigación está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ya formuló la imputación contra la sospechosa y espera la realización de la Cámara Gesell de la menor, una medida considerada clave para el avance de la causa.

El testimonio de la menor será determinante para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, hasta el momento, existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido, por lo que la declaración de la víctima será una de las principales pruebas que analizará la Fiscalía.

La causa continúa en etapa investigativa y, una vez incorporados los resultados de la Cámara Gesell y el resto de las medidas probatorias, la Justicia definirá los próximos pasos del proceso.

La causa judicial está en manos del Fiscal Andrés La Villa.