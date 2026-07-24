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24 de julio de 2026 - 12:05
Jujuy.

Una mujer murió en un colectivo en San Pedro de Jujuy

La pasajera, de 59 años y oriunda de Salta, había realizado compras en Bolivia. Horas antes había sido atendida en un hospital de Salvador Mazza.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imagen ilustrativa terminal de San Pedro de Jujuy (Foto: Municipalidad)

Imagen ilustrativa terminal de San Pedro de Jujuy (Foto: Municipalidad)

Una mujer de 59 años, oriunda de la provincia de Salta, murió mientras viajaba en un colectivo de larga distancia, luego de sufrir una descompensación durante el trayecto en San Pedro de Jujuy.

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Según las primeras averiguaciones, la pasajera había cruzado a Bolivia para realizar compras y, antes de emprender el regreso, comenzó a sentirse mal.

Había sido atendida en un hospital

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, la mujer fue asistida en el Hospital de Salvador Mazza, donde recibió atención médica, fue estabilizada y posteriormente obtuvo el alta.

Tras salir del centro de salud, abordó el colectivo para regresar a Salta. Sin embargo, durante el viaje volvió a descompensarse y vomitó.

El hombre que viajaba sentado a su lado creyó que la mujer se había quedado dormida, ya que permanecía inmóvil. Al llegar a San Pedro de Jujuy, advirtió que no reaccionaba y dio aviso a la Policía.

Las causas de muerte

La pasajera fue trasladada al hospital, donde los profesionales de la salud constataron su fallecimiento. Posteriormente intervino el médico forense, quien examinó el cuerpo y determinó que la muerte fue por causas naturales.

Los investigadores también se comunicaron con los familiares de la mujer, quienes informaron que padecía diabetes e hipertensión y manifestaron que no deseaban que se realizara una autopsia.

Con esa información y el informe del médico forense, la Justicia dispuso la entrega del cuerpo a la familia para su inhumación.

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