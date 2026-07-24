Una mujer murió en un colectivo en San Pedro de Jujuy

Una mujer de 59 años , oriunda de la provincia de Salta , murió mientras viajaba en un colectivo de larga distancia, luego de sufrir una descompensación durante el trayecto en San Pedro de Jujuy.

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Según las primeras averiguaciones, la pasajera había cruzado a Bolivia para realizar compras y, antes de emprender el regreso, comenzó a sentirse mal.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, la mujer fue asistida en el Hospital de Salvador Mazza , donde recibió atención médica, fue estabilizada y posteriormente obtuvo el alta.

Tras salir del centro de salud, abordó el colectivo para regresar a Salta. Sin embargo, durante el viaje volvió a descompensarse y vomitó.

El hombre que viajaba sentado a su lado creyó que la mujer se había quedado dormida, ya que permanecía inmóvil. Al llegar a San Pedro de Jujuy, advirtió que no reaccionaba y dio aviso a la Policía.

Las causas de muerte

La pasajera fue trasladada al hospital, donde los profesionales de la salud constataron su fallecimiento. Posteriormente intervino el médico forense, quien examinó el cuerpo y determinó que la muerte fue por causas naturales.

Los investigadores también se comunicaron con los familiares de la mujer, quienes informaron que padecía diabetes e hipertensión y manifestaron que no deseaban que se realizara una autopsia.

Con esa información y el informe del médico forense, la Justicia dispuso la entrega del cuerpo a la familia para su inhumación.