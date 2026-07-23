Tragedia en Perico: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Un trágico accidente de tránsito dejó como saldo una víctima fatal durante la noche del miércoles en la ciudad de Perico. Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar una violenta colisión con una camioneta.

Jujuy. Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado

Bolivia. Impactante accidente en Villazón: un camión cayó a una quebrada en la ruta aTarija

El hecho se registró alrededor de las 21.50 sobre un tramo de la Ruta Provincial N.º 46, a la altura de Alto Verde, entre las localidades de La Ovejería y Perico.

Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, ambos vehículos colisionaron violentamente mientras circulaban por la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre que se desplazaba en la motocicleta sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar. Hasta el momento no se difundieron datos sobre su identidad.

Accidente en Perico.

En tanto, el conductor de la camioneta también resultó afectado por el siniestro y debió ser trasladado a un establecimiento hospitalario para recibir atención médica.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Tras el alerta, personal policial, peritos y equipos de emergencia se dirigieron al sector para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes.

Los especialistas trabajaron en la escena con el objetivo de establecer la mecánica del choque y determinar las circunstancias que provocaron la colisión. Durante el operativo se llevaron adelante las pericias sobre los vehículos y el tramo de la ruta en el que ocurrió el siniestro.

La investigación continuará para establecer posibles responsabilidades y conocer con precisión cómo se produjo el accidente fatal.