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24 de julio de 2026 - 15:31
Jujuy.

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Desde el 1 de agosto regirán nuevas tarifas para los colectivos de media distancia que conectan San Salvador de Jujuy con distintos puntos de la provincia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy

A partir del 1 de agosto comenzarán a regir nuevos valores para los pasajes de colectivos de media distancia en Jujuy. Las tarifas alcanzarán a los servicios que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades de los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna.

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Los nuevos precios varían según el destino y la distancia del recorrido. Entre los valores informados, los pasajes parten desde los $2.875 hacia El Carmen y llegan hasta los $33.700 para viajar a La Quiaca.

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy

Cuánto costará viajar hacia la zona de los Valles

  • El Carmen: $2.875
  • Carabunco: $3.180
  • San Antonio: $3.603
  • Perico: $3.738
  • Monterrico: $3.857
  • Las Pampitas: $4.331
  • Aeropuerto: $5.043
  • Puesto Viejo: $5.784
  • La Mendieta: $6.075
  • Aguas Calientes: $7.020

Nuevas tarifas para viajar hacia el Ramal

  • San Pedro: $7.200
  • Chalicán: $9.500
  • Santa Clara: $10.000
  • Fraile Pintado: $10.800
  • Libertador: $12.300
  • Calilegua: $13.100
  • Caimancito: $14.900
  • Yuto: $17.800
  • Palma Sola: $19.500
  • El Talar: $20.600

Cuánto costarán los pasajes hacia la Quebrada y la Puna

  • Volcán: $4.700
  • Tumbaya: $5.500
  • Maimará: $9.300
  • Purmamarca: $9.700
  • Tilcara: $10.200
  • Humahuaca: $15.200
  • Susques: $24.700
  • Abra Pampa: $26.200
  • Iruya: $26.700
  • La Quiaca: $33.700

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