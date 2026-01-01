jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 07:30
Colectivos.

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

Desde hoy comenzaron a aplicarse los nuevos valores en los pasajes del transporte de media distancia en Jujuy, con subas que impactan en distintos recorridos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
terminal de omnibus jujuy (1)
El ajuste que comenzó a regir desde este jueves 1 de enero ronda el 5% e impacta en los recorridos hacia distintas localidades de la Quebrada, los Valles y el Ramal.

Las tarifas actualizadas ya se encuentran en vigencia y alcanzan a los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia el interior provincial. El incremento se da en el marco de la actualización habitual de costos del sistema de transporte.

Aumento en el transporte de media distancia en Jujuy: nuevos precios

Los valores vigentes para los recorridos hacia el Ramal jujeño quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • San Pedro: $6.200

  • Chalicán: $8.100

  • Santa Clara: $8.500

  • Fraile Pintado: $9.300

  • Libertador General San Martín: $10.600

  • Calilegua: $11.200

  • Caimancito: $12.800

  • Yuto: $15.200

  • Palma Sola: $16.700

terminal jujuy transporte
Transporte de media distancia - Jujuy | Foto de archivo&nbsp;

Transporte de media distancia - Jujuy | Foto de archivo

Tarifas actualizadas hacia la Quebrada y la Puna

En el caso de los destinos de la Quebrada de Humahuaca y la Puna, los nuevos montos son los siguientes:

  • Volcán: $4.000

  • Tumbaya: $4.700

  • Maimará: $8.000

  • Purmamarca: $8.300

  • Tilcara: $8.800

  • Humahuaca: $13.000

  • El Moreno: $17.800

  • Susques: $21.100

  • Abra Pampa: $22.400

  • Barrancas: $24.000

  • La Quiaca: $28.900

Valores para los recorridos cortos y Valles

También se actualizaron los precios para los trayectos de corta y media distancia hacia los Valles:

  • La Almona: $1.200

  • Los Alisos: $1.460

  • Los Paños: $1.619

  • Complejos Los Alisos: $2.378

  • El Carmen: $2.459

  • Carahunco: $2.720

  • Perico: $3.197

  • Monterrico: $3.299

  • Las Pampitas: $3.704

  • Puesto Viejo: $4.948

  • La Mendieta: $5.196

  • Aguas Calientes: $6.005

