Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

Con el inicio del año, comenzaron a aplicarse los nuevos valores en los pasajes del transporte de media distancia en la provincia de Jujuy.
Desde hoy comenzaron a aplicarse los nuevos valores en los pasajes del transporte de media distancia en Jujuy, con subas que impactan en distintos recorridos.
El ajuste que comenzó a regir desde este jueves 1 de enero ronda el 5% e impacta en los recorridos hacia distintas localidades de la Quebrada, los Valles y el Ramal.
Las tarifas actualizadas ya se encuentran en vigencia y alcanzan a los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia el interior provincial. El incremento se da en el marco de la actualización habitual de costos del sistema de transporte.
Los valores vigentes para los recorridos hacia el Ramal jujeño quedaron establecidos de la siguiente manera:
San Pedro: $6.200
Chalicán: $8.100
Santa Clara: $8.500
Fraile Pintado: $9.300
Libertador General San Martín: $10.600
Calilegua: $11.200
Caimancito: $12.800
Yuto: $15.200
Palma Sola: $16.700
En el caso de los destinos de la Quebrada de Humahuaca y la Puna, los nuevos montos son los siguientes:
Volcán: $4.000
Tumbaya: $4.700
Maimará: $8.000
Purmamarca: $8.300
Tilcara: $8.800
Humahuaca: $13.000
El Moreno: $17.800
Susques: $21.100
Abra Pampa: $22.400
Barrancas: $24.000
La Quiaca: $28.900
También se actualizaron los precios para los trayectos de corta y media distancia hacia los Valles:
La Almona: $1.200
Los Alisos: $1.460
Los Paños: $1.619
Complejos Los Alisos: $2.378
El Carmen: $2.459
Carahunco: $2.720
Perico: $3.197
Monterrico: $3.299
Las Pampitas: $3.704
Puesto Viejo: $4.948
La Mendieta: $5.196
Aguas Calientes: $6.005
