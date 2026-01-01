Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

Con el inicio del año, comenzaron a aplicarse los nuevos valores en los pasajes del transporte de media distancia en la provincia de Jujuy.

El ajuste que comenzó a regir desde este jueves 1 de enero ronda el 5% e impacta en los recorridos hacia distintas localidades de la Quebrada, los Valles y el Ramal.

Las tarifas actualizadas ya se encuentran en vigencia y alcanzan a los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia el interior provincial. El incremento se da en el marco de la actualización habitual de costos del sistema de transporte.

Aumento en el transporte de media distancia en Jujuy: nuevos precios Los valores vigentes para los recorridos hacia el Ramal jujeño quedaron establecidos de la siguiente manera:

San Pedro: $6.200

Chalicán: $8.100

Santa Clara: $8.500

Fraile Pintado: $9.300

Libertador General San Martín: $10.600

Calilegua: $11.200

Caimancito: $12.800

Yuto: $15.200

Palma Sola: $16.700 terminal jujuy transporte Transporte de media distancia - Jujuy | Foto de archivo Tarifas actualizadas hacia la Quebrada y la Puna En el caso de los destinos de la Quebrada de Humahuaca y la Puna, los nuevos montos son los siguientes: Volcán: $4.000

Tumbaya: $4.700

Maimará: $8.000

Purmamarca: $8.300

Tilcara: $8.800

Humahuaca: $13.000

El Moreno: $17.800

Susques: $21.100

Abra Pampa: $22.400

Barrancas: $24.000

La Quiaca: $28.900 Valores para los recorridos cortos y Valles También se actualizaron los precios para los trayectos de corta y media distancia hacia los Valles: La Almona: $1.200

Los Alisos: $1.460

Los Paños: $1.619

Complejos Los Alisos: $2.378

El Carmen: $2.459

Carahunco: $2.720

Perico: $3.197

Monterrico: $3.299

Las Pampitas: $3.704

Puesto Viejo: $4.948

La Mendieta: $5.196

Aguas Calientes: $6.005

