ANSES: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH con el aumento de enero

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la ANSES aumentarán 2,5% en enero de 2026, en línea con el dato de inflación de noviembre difundido por el INDEC. El incremento se aplica según la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que ajusta los haberes mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, la jubilación mínima será de $349.401,58, sin contar el bono que el Gobierno otorgó en los últimos meses. Si se suma el refuerzo de $70.000, en caso de continuar, el haber mínimo llegaría a $419.401,58 en enero.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobrará en enero 2026 Sin incluir el bono, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

Pensiones no Contributivas (PNC): $317.885,75

Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28 El Gobierno aún no confirmó el pago del bono de refuerzo de $70.000, aunque suele anunciarse en los días previos al inicio del calendario de pagos mensual.

ANSES Jubilaciones / aumento de ANSES. AUH, AUE y asignaciones familiares: cuánto cobran desde enero Con la suba del 2,5% correspondiente al IPC de noviembre, los nuevos valores serán: Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505

Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo): $62.783,30 Estas actualizaciones también se realizan siguiendo la fórmula de movilidad basada en la inflación, vigente desde marzo de 2024.

