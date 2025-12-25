ANSES: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH con el aumento de enero

Con esta actualización, la jubilación mínima será de $349.401,58, sin contar el bono que el Gobierno otorgó en los últimos meses. Si se suma el refuerzo de $70.000, en caso de continuar, el haber mínimo llegaría a $419.401,58 en enero.
Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobrará en enero 2026
Sin incluir el bono, los montos quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.351.141,84
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26
Pensiones no Contributivas (PNC): $317.885,75
Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28
El Gobierno aún no confirmó el pago del bono de refuerzo de $70.000, aunque suele anunciarse en los días previos al inicio del calendario de pagos mensual.
AUH, AUE y asignaciones familiares: cuánto cobran desde enero
Con la suba del 2,5% correspondiente al IPC de noviembre, los nuevos valores serán:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505
Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505
Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo): $62.783,30
Estas actualizaciones también se realizan siguiendo la fórmula de movilidad basada en la inflación, vigente desde marzo de 2024.