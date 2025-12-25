jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 17:04
Economía.

ANSES: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH con el aumento de enero

Con los datos del INDEC de la inflación ya se conoce cómo quedarán los haberes de las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones de ANSES.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa. 

Con esta actualización, la jubilación mínima será de $349.401,58, sin contar el bono que el Gobierno otorgó en los últimos meses. Si se suma el refuerzo de $70.000, en caso de continuar, el haber mínimo llegaría a $419.401,58 en enero.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobrará en enero 2026

Sin incluir el bono, los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Jubilación máxima: $2.351.141,84

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

  • Pensiones no Contributivas (PNC): $317.885,75

  • Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

El Gobierno aún no confirmó el pago del bono de refuerzo de $70.000, aunque suele anunciarse en los días previos al inicio del calendario de pagos mensual.

ANSES
Jubilaciones / aumento de ANSES.

Jubilaciones / aumento de ANSES.

AUH, AUE y asignaciones familiares: cuánto cobran desde enero

Con la suba del 2,5% correspondiente al IPC de noviembre, los nuevos valores serán:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505

  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505

  • Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo): $62.783,30

Estas actualizaciones también se realizan siguiendo la fórmula de movilidad basada en la inflación, vigente desde marzo de 2024.

