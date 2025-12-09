¿Por qué algunas personas dejan de cobrar la AUH de ANSES en diciembre?

ANSES explicó por qué algunas personas dejan de cobrar la AUH en diciembre 2025.

La ANSES confirmó oficialmente el cronograma de pagos de diciembre de 2025 . Según lo dispuesto por el Gobierno Nacional, todas las prestaciones tendrán un ajuste del 2,34% , incremento establecido en base al índice de inflación informado por el INDEC .

Entre los beneficiados se encuentran quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) , un apoyo económico dirigido a hogares con dificultades económicas, pensado para asegurar que los niños y adolescentes accedan a servicios esenciales como la atención médica y la educación.

Asimismo, el organismo prevé otorgar dos refuerzos adicionales a los beneficiarios, destinados a fortalecer la alimentación de niñas, niños y adolescentes en todo el país: se trata de la Tarjeta Alimentar y del Complemento Leche .

La Asignación Universal por Hijo tendrá un nuevo valor el último mes del año.

La AUH consiste en un pago mensual por cada menor de 18 años perteneciente a un hogar sin empleo registrado o cuyos integrantes trabajan en la informalidad. Con el objetivo de garantizar condiciones más equitativas para la infancia y la adolescencia, esta prestación se asigna al adulto responsable —ya sea madre, padre o tutor— que tenga menores bajo su cuidado y cumpla con las siguientes condiciones:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Asignación Universal por Hijo ANSES actualizó las asignaciones.

Por su parte, los requisitos para acceder son:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad. Ser soltero.

Mediante la entrega de la Libreta de la AUH, las familias deben acreditar que los menores de hasta 4 años realizaron los controles médicos correspondientes y cuentan con el esquema de vacunación actualizado.

ANSES LIBRETA AUH

En el caso de los chicos y chicas de 5 a 18 años, además de cumplir con los requisitos de salud, es necesario demostrar su asistencia regular a la escuela.

Por qué ANSES puede darme de baja de la AUH

La ANSES está habilitada a interrumpir o cancelar el pago de la AUH por diversas razones vinculadas al trabajo, la situación económica o la documentación del beneficiario y su grupo familiar. Entre las causas posibles se incluyen las siguientes:

Modificación en la condición laboral del adulto a cargo : esto ocurre cuando la persona que cobra la asignación accede a un empleo registrado , ya sea bajo relación de dependencia o al inscribirse como monotributista (con excepción del monotributo social y del régimen para personal de casas particulares).

: esto ocurre cuando la persona que cobra la asignación accede a un , ya sea bajo o al inscribirse como (con excepción del monotributo social y del régimen para personal de casas particulares). Superar el tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).

del hogar (equivalente a dos salarios mínimos). Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES

con otras ayudas o prestaciones de ANSES Falta de acreditación de residencia mínima (para personas extranjeras)

(para personas extranjeras) No presentar la Libreta de AUH (registra los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores de edad).

(registra los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores de edad). Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la prestación social más extendida del país. Requisitos para cobrar la AUH en mayo de 2025.

Monto de la AUH en diciembre

Mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, difundidas en el Boletín Oficial, se oficializó que las jubilaciones administradas por ANSES tendrán un ajuste del 2,34% en diciembre de 2025. El incremento responde a la variación inflacionaria de octubre, según los registros elaborados por el INDEC.

Este ajuste se aplica porque, desde julio del año anterior, la actualización de haberes se realiza bajo lo establecido por el Decreto 274/24, que utiliza como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos, y define una suba de las prestaciones acorde a ese indicador.

El monto completo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $122.492 por cada niño o niña bajo tutela. Sin embargo, los beneficiarios percibirán únicamente el 80% del valor —equivalente a $97.993,6—, debido a que el organismo retiene el 20% restante, que se libera posteriormente en un solo pago tras presentar la Libreta AUH.

AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

En cuanto a los demás beneficios, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $398.853 en su totalidad, mientras que la Asignación Familiar por Hijo para el tramo inicial de ingresos se ubicará en $61.252. A su vez, la prestación por Hijo con Discapacidad quedará fijada en $199.433,02.

Extras que puede cobrar

- Tarjeta Alimentar

El beneficio se encuentra habilitado para quienes reciben la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y para las mujeres con siete o más hijos que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). Este apoyo económico sólo puede destinarse a la adquisición de alimentos y bebidas sin alcohol, y no está permitido usarlo para retirar efectivo ni para pagar artículos fuera de esa categoría.

Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar.

A diferencia de otras ayudas estatales, el incremento anunciado no modifica el importe de este refuerzo, que permanece sin actualización desde el año pasado. Así, los montos vigentes —que varían según la cantidad de chicos que integren el hogar— quedarán de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El depósito se realiza en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra su prestación principal y se acredita de manera automática junto con el pago mensual correspondiente.

tarjeta alimentar.jpg

- Complemento Leche

Dentro del programa “1000 Días”, este adicional se otorga a mujeres embarazadas que reciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a adultos responsables que cobran la AUH por niños de hasta 3 años, con el fin de garantizar una adecuada alimentación durante las primeras etapas de crecimiento.

Este refuerzo puede percibirse sin inconvenientes junto a la Tarjeta Alimentar, lo que posibilita que numerosas familias accedan a ambos aportes simultáneamente. Su monto para diciembre de 2025 fue de $46.198,32.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en diciembre 2025

anses (1).jpg Plan 1000 días de ANSES.

- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

- Asignación Por Embarazo