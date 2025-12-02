ANSES: ¿Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025?

ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre.
La Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de diciembre de 2025 para jubilaciones y pensiones, que abarca tanto a los que cuentan con un haber mínimo como a quienes reciben montos superiores.
El calendario también tiene en cuenta aquellas fechas de pago de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y por Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.
El esquema informado tiene de todas formas en su haber los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados de acuerdo al tipo de plan. En la mayor parte de los casos, las fechas son establecidas en base al último número del documento de los beneficiarios.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo de ANSES
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
•DNI terminados en 2: 11 de diciembre
•DNI terminados en 3: 12 de diciembre
•DNI terminados en 4: 15 de diciembre
•DNI terminados en 5: 16 de diciembre
•DNI terminados en 6: 17 de diciembre
•DNI terminados en 7: 18 de diciembre
•DNI terminados en 8: 19 de diciembre
•DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero