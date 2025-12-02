martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 21:32
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025?

El ente dio a conocer el calendario de todas las asignaciones correspondientes al mes de diciembre. ¿De cuánto será el incremento para la AUH?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre.

ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre.

La Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de diciembre de 2025 para jubilaciones y pensiones, que abarca tanto a los que cuentan con un haber mínimo como a quienes reciben montos superiores.

Lee además
ANSES.
País.

Cronograma pagos de ANSES en diciembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones
Qué es la Libreta AUH y por qué debe presentarse antes de fin de año.
Economía.

ANSES: ¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre?

El calendario también tiene en cuenta aquellas fechas de pago de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y por Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.

La Asignación Universal por Hijo tendrá un nuevo valor el último mes del año.
Cuánto pagará Anses de AUH en diciembre de 2025.

Cuánto pagará Anses de AUH en diciembre de 2025.

El esquema informado tiene de todas formas en su haber los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados de acuerdo al tipo de plan. En la mayor parte de los casos, las fechas son establecidas en base al último número del documento de los beneficiarios.

ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo de ANSES

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • •DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • •DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • •DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • •DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • •DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • •DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • •DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • •DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación Universal por Hijo
ANSES actualizó las asignaciones.

ANSES actualizó las asignaciones.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre
libreta auh anses

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma pagos de ANSES en diciembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

ANSES: ¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre?

ANSES confirmó el pago del bono $70 mil para jubilados y pensionados

Jubilaciones de ANSES en diciembre 2025: cuándo cobran y los montos actualizados

Con un DNU el Gobierno amplió el presupuesto para salud, seguridad, jubilaciones y educación

Lo que se lee ahora
cuanto arsenico hay en el agua que tomamos y cuales son las provincias con mayor exposicion
Red Federal.

Cuánto arsénico hay en el agua que tomamos y cuáles son las provincias con mayor exposición

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan
¡Para el infarto!

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel