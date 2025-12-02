ANSES: ¿Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025?

ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre.

La Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de diciembre de 2025 para jubilaciones y pensiones, que abarca tanto a los que cuentan con un haber mínimo como a quienes reciben montos superiores.

El calendario también tiene en cuenta aquellas fechas de pago de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y por Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.

La Asignación Universal por Hijo tendrá un nuevo valor el último mes del año. Cuánto pagará Anses de AUH en diciembre de 2025. El esquema informado tiene de todas formas en su haber los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados de acuerdo al tipo de plan. En la mayor parte de los casos, las fechas son establecidas en base al último número del documento de los beneficiarios.

ANSES Cronograma de pagos de ANSES. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo de ANSES DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

•DNI terminados en 2: 11 de diciembre

•DNI terminados en 3: 12 de diciembre

•DNI terminados en 4: 15 de diciembre

•DNI terminados en 5: 16 de diciembre

•DNI terminados en 6: 17 de diciembre

•DNI terminados en 7: 18 de diciembre

•DNI terminados en 8: 19 de diciembre

•DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Universal por Hijo ANSES actualizó las asignaciones. Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre libreta auh anses Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025 Asignación por Maternidad • Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) • Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

