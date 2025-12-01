lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 12:11
Economía.

ANSES confirmó el pago del bono $70 mil para jubilados y pensionados

El decreto otorgará el beneficio a quienes cobran haberes mínimos, incluidas las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno oficializó el pago del último bono extraordinario del año.

El Gobierno oficializó el pago del último bono extraordinario del año.

El Ejecutivo nacional, a través del Decreto 848/2025, autorizó la entrega del último bono excepcional de 70.000 pesos de ANSES dirigido a jubilados, pensionados y perceptores de otras prestaciones del sistema de seguridad social, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo en los haberes mínimos.

La norma fue publicada en la madrugada de hoy en el Boletín Oficial y establece, al igual que en ocasiones anteriores, que el beneficio será otorgado a los titulares de prestaciones contributivas previsionales gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

ANSES
ANSES.

ANSES.

Beneficiarios alcanzados por el bono extraordinario

Asimismo, quedarán comprendidos dentro del beneficio los perceptores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, quienes reciben pensiones no contributivas por vejez o invalidez, las madres con siete hijos o más y otros programas asistenciales.

La normativa aclaró que, para percibir el bono extraordinario, los beneficiarios deben estar vigentes en el mes de su cobro, y que el mismo no podrá ser sujeto a descuentos ni computarse para ningún otro concepto, considerando además que en diciembre se efectúa el pago del aguinaldo.

En lo que respecta a los beneficios de pensión, sin importar la cantidad de copartícipes, todos se considerarán como un único beneficiario a efectos del cobro, según indica el texto oficial.

ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

La normativa establece que quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán el total del bono extraordinario. En el caso de los titulares cuyo ingreso supere ese límite, el refuerzo económico se calculará de manera que la suma de haberes y bono no supere el mínimo más el máximo estipulado en el decreto. El pago se realizará durante el presente mes, siguiendo el mismo esquema que se aplica desde hace más de un año.

“La referida Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta noviembre de 2025, inclusive”, según expuso el decreto.

anses jujuy

Facultades de ANSES para implementación y control

Asimismo, señalaron que la ANSES tendrá la autoridad para emitir disposiciones complementarias y aclaratorias necesarias para ejecutar el pago, gestionar, controlar y, en caso de corresponder, recuperar cobros indebidos relacionados con el bono extraordinario. La disposición entrará en vigencia desde su publicación oficial y se aplicará en el sueldo de diciembre.

Por otra parte, el pasado jueves, el Gobierno oficializó el último incremento del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial. Esta actualización, que se hará efectiva en el presente mes, se realiza siguiendo el mecanismo de ajuste mensual vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, elaborado por el INDEC.

Jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados de ANSES.

Jubilados y pensionados de ANSES.

El aumento reciente aplicado asciende al 2,34% sobre los importes actuales, reflejando la inflación registrada durante octubre, según precisaron desde ANSES.

ANSES: ajuste anual de jubilaciones y pensiones según IPC

Con esta actualización, el haber mínimo garantizado para jubilados se ubicó en $340.879,59, mientras que el tope máximo alcanzará los $2.293.796,92. Para el cálculo de aportes, la base imponible mínima quedó establecida en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01. A estos montos se añadirá el bono extraordinario, lo que significa que los beneficiarios de la mínima recibirán $410.879,59 en total.

El aumento reciente aplicado asciende al 2,34% sobre los importes actuales, reflejando la inflación registrada durante octubre, según precisaron desde ANSES.

ANSES
ANSES anunció beneficios en sus prestaciones

ANSES anunció beneficios en sus prestaciones

Montos actualizados y límites para asignaciones familiares de ANSES

Con esta actualización, el haber mínimo garantizado para jubilados se ubicó en $340.879,59, mientras que el tope máximo alcanzará los $2.293.796,92. Para el cálculo de aportes, la base imponible mínima quedó establecida en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01. A estos montos se añadirá el bono extraordinario, lo que significa que los beneficiarios de la mínima recibirán $410.879,59 en total.

Además, desde el Gobierno precisaron que si algún miembro del núcleo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, esto implicará la exclusión automática de toda la familia del cobro de asignaciones, incluso si el total combinado de los haberes no excede los límites máximos establecidos en los nuevos anexos.

