ANSES: ¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre?

Qué es la Libreta AUH y por qué debe presentarse antes de fin de año.

Con el calendario llegando a su fin, la ANSES volvió a enfatizar que el 31 de diciembre vence el plazo para entregar la Libreta AUH, el formulario obligatorio que certifica los controles médicos, las vacunas al día y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

Atención. Mi ANSES Programa Hogar: fechas de cobro y montos en diciembre 2025

Este trámite es indispensable tanto para seguir percibiendo la asignación en 2026 como para acceder al 20% acumulado durante 2024 , conocido como pago complementario anual.

El aviso llega en un mes especialmente cargado para el organismo, que en diciembre también abona el medio aguinaldo a jubilados , otorga un plus excepcional de $70.000 a determinados beneficiarios y aplica un incremento del 2,34% en la mayoría de sus programas.

La Libreta AUH funciona como constancia de que los menores a cargo cumplieron con:

Qué es la Libreta AUH y por qué debe presentarse antes de fin de año.

Controles médicos

Calendario de vacunación

Asistencia escolar.

El certificado sirve para demostrar que se cumplen los requisitos previstos por la regulación vigente y permite percibir el 20% retenido a lo largo del año previo. Además, asegura que se mantenga el pago de la Ayuda Escolar Anual.

El organismo destacó que únicamente se acepta el formulario emitido a través de su sitio o aplicación oficial, mi ANSES. Quienes no puedan gestionarlo de forma digital tienen la opción de entregarlo en persona, sin necesidad de solicitar turno, en cualquier sede de la entidad.

El organismo recordó que los titulares de la AUH deben presentar la Libreta antes de fin de año.

Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso

El trámite es gratuito y se completa en cinco pasos:

Ingresar a mi ANSES

Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la app oficial.

Verificar la información cargada

En Hijos → Libreta AUH figura el estado de cada menor y qué datos restan completar.

Generar la Libreta

Si aún queda algún dato por cargar, corresponde presionar “Generar Libreta” para obtener el documento, ya sea descargándolo o recibiéndolo por mail.

La presentación es indispensable para mantener la asignación en 2026.

Completar y firmar

El archivo tiene que imprimirse en una página única y de forma legible. Después, debe presentarse en la institución educativa y/o en el servicio de salud que corresponda para que lo firmen.

Cargar la Libreta completa

Se debe capturar una imagen nítida en archivo JPG, apoyada sobre una base lisa y que no supere los 3 MB de tamaño.

En Hijos → Libreta AUH se suben las imágenes. El titular recibe un correo de confirmación cuando la presentación queda registrada.



La Libreta AUH funciona como constancia de que los menores a cargo cumplieron con los requisitos.

Montos actualizados de la AUH en diciembre 2025

Tras aplicarse el incremento del 2,34% —calculado a partir del IPC de octubre—, los montos correspondientes para el mes de diciembre quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general

- Menor de edad: $122.492

Retención: $24.498,40

- Hijo con discapacidad: $398.853

Retención: $79.770,60

libreta auh anses

Zona desfavorable

(La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones)

- Menor de edad: $159.263,20

Retención: $31.852,64

- Hijo con discapacidad: $506.653

Retención: $101.330,60

Entregar la Libreta antes del 31 de diciembre asegura el cobro del monto retenido y permite conservar la prestación durante el año siguiente.

AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Junto con este trámite obligatorio, diciembre también reúne otras resoluciones relevantes del organismo:

Aguinaldo: se paga únicamente a jubilados y pensionados.

se paga únicamente a jubilados y pensionados. Bono de $70.000: se deposita junto al haber mensual para grupos beneficiarios.

se deposita junto al haber mensual para grupos beneficiarios. Actualización general del 2,34%: aplicable a casi todas las prestaciones.

En este escenario, la entrega de la Libreta AUH se convierte en una de las gestiones más relevantes de fin de año para los hogares que perciben la asignación.