ANSES: ¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre?

Qué es la Libreta AUH y por qué debe presentarse antes de fin de año.
Con el calendario llegando a su fin, la ANSES volvió a enfatizar que el 31 de diciembre vence el plazo para entregar laLibreta AUH, el formulario obligatorio que certifica los controles médicos, las vacunas al día y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.
Este trámite es indispensable tanto para seguir percibiendo la asignación en 2026 como para acceder al 20% acumulado durante 2024, conocido como pago complementario anual.
El aviso llega en un mes especialmente cargado para el organismo, que en diciembre también abona el medio aguinaldo a jubilados, otorga un plus excepcional de $70.000 a determinados beneficiarios y aplica un incremento del 2,34% en la mayoría de sus programas.
ANSES: ¿Qué es la Libreta AUH y por qué debe presentarse antes de fin de año?
La Libreta AUH funciona como constancia de que los menores a cargo cumplieron con:
Controles médicos
Calendario de vacunación
Asistencia escolar.
El certificado sirve para demostrar que se cumplen los requisitos previstos por la regulación vigente y permite percibir el 20% retenido a lo largo del año previo. Además, asegura que se mantenga el pago de la Ayuda Escolar Anual.
El organismo destacó que únicamente se acepta el formulario emitido a través de su sitio o aplicación oficial, mi ANSES. Quienes no puedan gestionarlo de forma digital tienen la opción de entregarlo en persona, sin necesidad de solicitar turno, en cualquier sede de la entidad.
Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso
El trámite es gratuito y se completa en cinco pasos:
Ingresar a mi ANSES
Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la app oficial.
Verificar la información cargada
En Hijos → Libreta AUH figura el estado de cada menor y qué datos restan completar.
Generar la Libreta
Si aún queda algún dato por cargar, corresponde presionar “Generar Libreta” para obtener el documento, ya sea descargándolo o recibiéndolo por mail.
Completar y firmar
El archivo tiene que imprimirse en una página única y de forma legible. Después, debe presentarse en la institución educativa y/o en el servicio de salud que corresponda para que lo firmen.
Cargar la Libreta completa
Se debe capturar una imagen nítida en archivo JPG, apoyada sobre una base lisa y que no supere los 3 MB de tamaño.
En Hijos → Libreta AUH se suben las imágenes.
El titular recibe un correo de confirmación cuando la presentación queda registrada.
Montos actualizados de la AUH en diciembre 2025
Tras aplicarse el incremento del 2,34% —calculado a partir del IPC de octubre—, los montos correspondientes para el mes de diciembre quedan establecidos de la siguiente manera:
AUH general
- Menor de edad: $122.492
Retención: $24.498,40
- Hijo con discapacidad: $398.853
Retención: $79.770,60
Zona desfavorable
(La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones)
- Menor de edad: $159.263,20
Retención: $31.852,64
- Hijo con discapacidad: $506.653
Retención: $101.330,60
Entregar la Libreta antes del 31 de diciembre asegura el cobro del monto retenido y permite conservar la prestación durante el año siguiente.
Junto con este trámite obligatorio, diciembre también reúne otras resoluciones relevantes del organismo:
Aguinaldo: se paga únicamente a jubilados y pensionados.
Bono de $70.000: se deposita junto al haber mensual para grupos beneficiarios.
Actualización general del 2,34%: aplicable a casi todas las prestaciones.
En este escenario, la entrega de la Libreta AUH se convierte en una de las gestiones más relevantes de fin de año para los hogares que perciben la asignación.