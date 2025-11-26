miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 10:33
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobro en diciembre 2025?

Se publicó el cronograma para jubilados y pensionados, que incluye el pago mensual y la segunda cuota del aguinaldo, según la terminación del DNI.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Calendario de pagos de ANSES diciembre 2025 para jubilados y pensionados.

Calendario de pagos de ANSES diciembre 2025 para jubilados y pensionados.

Con diciembre a pocos días de comenzar, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió las fechas en las que jubilados y pensionados recibirán sus haberes del cierre de año. El cronograma ya había sido fijado mediante la Resolución 1091/2024.

Lee además
Qué documentación hay que presentar para tramitarlo en ANSES.
Economía.

ANSES brindará un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios antes de fin de año
anses confirmo la fecha limite para presentar la libreta auh 2025: como hacer el tramite en jujuy
Atención.

ANSES confirmó la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite en Jujuy

Dicha normativa además estableció que durante ese mes se acreditará la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, el “aguinaldo”.

Diciembre llega con una buena noticia para millones de jubilados y pensionados.
ANSES pagará en diciembre el medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC).

ANSES pagará en diciembre el medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC).

Este período resulta clave para las personas que cobran ingresos por el sistema previsional, porque junto con el depósito regular de la jubilación o pensión se incorpora la parte correspondiente del aguinaldo y el extra mensual establecido para diciembre. Todos estos montos se acreditarán sin necesidad de trámite, de acuerdo con el DNI y el día dispuesto para cada categoría de beneficiarios.

ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

Jubilaciones que cobran el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del documento:

  • DNI terminados en 0 → martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1 → miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 → jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3 → jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 → viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5 → viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 → lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7 → lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 → martes 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9 → martes 16 de diciembre
anses jujuy

Jubilaciones que superan el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Las personas que perciben montos superiores a la jubilación mínima verán depositados sus ingresos entre el 17 y el 23 de diciembre.

  • DNI terminados en 0 y 1 → miércoles 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3 → jueves 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5 → viernes 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7 → lunes 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9 → martes 23 de diciembre
Jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados de ANSES.

Jubilados y pensionados de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago en diciembre 2025

Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre:

  • DNI terminados en 0 y 1 → martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3 → miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5 → jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7 → viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9 → viernes 12 de diciembre
Jubilados y pensionados de Anses.

Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra

Durante diciembre, la ANSES otorgará de forma automática la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario a todas las personas que perciben jubilaciones o pensiones. Este monto extra se acredita junto con el haber mensual, de modo que aparecerá depositado entre el 9 y el 23 del mes, de acuerdo con la fecha de pago que corresponda a cada titular.

ANSES
ANSES: Los sectores que cobrarán bonos y aumentos en el mes de junio 2025

ANSES: Los sectores que cobrarán bonos y aumentos en el mes de junio 2025

Para determinar este adicional, se utiliza como base el ingreso más alto cobrado entre julio y diciembre, y se liquida la mitad de esa cifra. Este extra se incorpora al pago habitual del mes y al complemento establecido.

Junto con el “aguinaldo”, ANSES también aplicará en diciembre la actualización por inflación y el refuerzo mensual destinado a jubilados y pensionados. Así, el total a percibir incluirá el haber reajustado, el bono y el SAC, conformando la remuneración más elevada del año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES brindará un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios antes de fin de año

ANSES confirmó la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite en Jujuy

Cuánto paga ANSES a AUH antes de Navidad 2025

Mi ANSES: Cómo saber si cobro Programa Hogar con el número de DNI

Preocupación de la Cámara de Carniceros por venta clandestina de lechones en Marketplace

Lo que se lee ahora
Alquileres
Economía.

Alquileres y prepagas: uno por uno, los aumentos que llegan en diciembre de 2025

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel