ANSES: ¿Cuándo cobro en diciembre 2025?

Calendario de pagos de ANSES diciembre 2025 para jubilados y pensionados.
Con diciembre a pocos días de comenzar, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió las fechas en las que jubilados y pensionados recibirán sus haberes del cierre de año. El cronograma ya había sido fijado mediante la Resolución 1091/2024.
Dicha normativa además estableció que durante ese mes se acreditará la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, el “aguinaldo”.
Este período resulta clave para las personas que cobran ingresos por el sistema previsional, porque junto con el depósito regular de la jubilación o pensión se incorpora la parte correspondiente del aguinaldo y el extra mensual establecido para diciembre. Todos estos montos se acreditarán sin necesidad de trámite, de acuerdo con el DNI y el día dispuesto para cada categoría de beneficiarios.
Jubilaciones que cobran el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025
Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del documento:
DNI terminados en 0 → martes 9 de diciembre
DNI terminados en 1 → miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 2 → jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 3 → jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 4 → viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 5 → viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 6 → lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 7 → lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 8 → martes 16 de diciembre
DNI terminados en 9 → martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superan el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025
Las personas que perciben montos superiores a la jubilación mínima verán depositados sus ingresos entre el 17 y el 23 de diciembre.
DNI terminados en 0 y 1 → miércoles 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3 → jueves 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5 → viernes 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7 → lunes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9 → martes 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago en diciembre 2025
Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre:
DNI terminados en 0 y 1 → martes 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3 → miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5 → jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7 → viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9 → viernes 12 de diciembre
Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra
Durante diciembre, la ANSES otorgará de forma automática la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario a todas las personas que perciben jubilaciones o pensiones. Este monto extra se acredita junto con el haber mensual, de modo que aparecerá depositado entre el 9 y el 23 del mes, de acuerdo con la fecha de pago que corresponda a cada titular.
Para determinar este adicional, se utiliza como base el ingreso más alto cobrado entre julio y diciembre, y se liquida la mitad de esa cifra. Este extra se incorpora al pago habitual del mes y al complemento establecido.
Junto con el “aguinaldo”, ANSES también aplicará en diciembre la actualización por inflación y el refuerzo mensual destinado a jubilados y pensionados. Así, el total a percibir incluirá el haber reajustado, el bono y el SAC, conformando la remuneración más elevada del año.