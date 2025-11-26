ANSES: ¿Cuándo cobro en diciembre 2025?

Con diciembre a pocos días de comenzar, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) difundió las fechas en las que jubilados y pensionados recibirán sus haberes del cierre de año. El cronograma ya había sido fijado mediante la Resolución 1091/2024.

Dicha normativa además estableció que durante ese mes se acreditará la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) , es decir, el “aguinaldo” .

Este período resulta clave para las personas que cobran ingresos por el sistema previsional , porque junto con el depósito regular de la jubilación o pensión se incorpora la parte correspondiente del aguinaldo y el extra mensual establecido para diciembre. Todos estos montos se acreditarán sin necesidad de trámite , de acuerdo con el DNI y el día dispuesto para cada categoría de beneficiarios .

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre , según la terminación del documento :

DNI terminados en 0 → martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 → miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 → martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9 → martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superan el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Las personas que perciben montos superiores a la jubilación mínima verán depositados sus ingresos entre el 17 y el 23 de diciembre.

DNI terminados en 0 y 1 → miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago en diciembre 2025

Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1 → martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → viernes 12 de diciembre

Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra

Durante diciembre, la ANSES otorgará de forma automática la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario a todas las personas que perciben jubilaciones o pensiones. Este monto extra se acredita junto con el haber mensual, de modo que aparecerá depositado entre el 9 y el 23 del mes, de acuerdo con la fecha de pago que corresponda a cada titular.

Para determinar este adicional, se utiliza como base el ingreso más alto cobrado entre julio y diciembre, y se liquida la mitad de esa cifra. Este extra se incorpora al pago habitual del mes y al complemento establecido.

Junto con el “aguinaldo”, ANSES también aplicará en diciembre la actualización por inflación y el refuerzo mensual destinado a jubilados y pensionados. Así, el total a percibir incluirá el haber reajustado, el bono y el SAC, conformando la remuneración más elevada del año.