martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 08:48
Atención.

ANSES confirmó la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite en Jujuy

El trámite de la Libreta AUH 2025 de ANSES certifica que los menores de edad cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
libreta auh anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. Al respecto, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,08%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Libreta AUH 2025: hasta cuándo se puede presentar y cómo es el trámite

Para recibir este beneficio, es importante cumplir presentar algunos documentos, como el DNI de los padres y los hijos. Además, los más chicos deben asistir a la escuela y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, y demostrarlo a través de la Libreta AUH.

Con su presentación, los titulares podrán acceder al cobro del 20% del monto retenido durante el año anterior. A continuación, conocé cómo hacerlo.

Algunos jubilados de la Anses recibirán un bono alternativo en noviembre.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH

Según informó ANSES, la Libreta AUH se podrá presentar hasta el 31 de diciembre de 2025 para cobrar el 20% retenido de este año.

Si no la entregaste en este plazo estipulado, perderás el derecho a cobrar el monto acumulado, aunque seguirás recibiendo el 80% de la asignación de manera regular.

Cómo se hace el trámite

El trámite puede hacerse a través de "mi ANSES" (utilizando la app o ingresando a la web del organismo), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma. También podés presentarlo en alguna oficina de atención presencial de la entidad.

anses jujuy

Para esto, no necesitas contar con turno previo:

  1. Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  2. En la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

  3. Imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y sellos requeridos.

  4. Sacá una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

  5. Volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", selecciona la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

