ANSES confirmó la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite en Jujuy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. Al respecto, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,08%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para recibir este beneficio, es importante cumplir presentar algunos documentos, como el DNI de los padres y los hijos. Además, los más chicos deben asistir a la escuela y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, y demostrarlo a través de la Libreta AUH.

Con su presentación, los titulares podrán acceder al cobro del 20% del monto retenido durante el año anterior. A continuación, conocé cómo hacerlo.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH

Según informó ANSES, la Libreta AUH se podrá presentar hasta el 31 de diciembre de 2025 para cobrar el 20% retenido de este año.

Si no la entregaste en este plazo estipulado, perderás el derecho a cobrar el monto acumulado, aunque seguirás recibiendo el 80% de la asignación de manera regular.

Cómo se hace el trámite

El trámite puede hacerse a través de "mi ANSES" (utilizando la app o ingresando a la web del organismo), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma. También podés presentarlo en alguna oficina de atención presencial de la entidad.

Para esto, no necesitas contar con turno previo: