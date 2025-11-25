martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 16:48
Economía.

Cuánto paga ANSES a AUH antes de Navidad 2025

La Asignación Universal por Hijo se ajusta en diciembre; ANSES paga el 80% cada mes y retiene el 20% restante hasta entregar la libreta anual.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Asignación Universal por Hijo (AUH) registrará un ajuste en diciembre de 2025, elevándose a $122.443,89 por cada menor, de acuerdo con la actualización implementada por ANSES. Este incremento equivale a un 2,3%, calculado en función del índice de inflación de octubre publicado por el INDEC.

Del total del beneficio, ANSES abona mensualmente el 80%, mientras que retiene el 20% restante, que se liquida de manera anual cuando la familia presenta la Libreta AUH, acreditando el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación.

Anses: montos actualizados

Tras el ajuste, los montos de las asignaciones quedan distribuidos de la siguiente forma:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89
  • Asignación por hijo del sistema SUAF: $61.227,57 para el primer escalón de ingresos
Cómo saber si te corresponde cobrar

Para verificar la fecha de cobro, es necesario acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL o DNI junto con la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la pestaña “Consultar”, la plataforma indica si el organismo ya ha establecido la fecha en la que se realizará el pago.

