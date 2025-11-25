martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 08:49
Transporte.

Así quedó el saldo negativo de la Tarjeta Sube en noviembre de 2025

Descubrí cómo usar el transporte público aunque tu tarjeta SUBE no tenga saldo disponible. Los datos fueron dados por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La tarjeta SUBE funciona como uno de los métodos para abonar los pasajes en los distintos servicios de transporte público. Asimismo, posibilita realizar viajes aun cuando el saldo sea insuficiente, gracias a la opción de saldo negativo.

En relación con octubre, según informó la Secretaría de Transporte de la Nación, el monto disponible en saldo negativo se mantiene sin modificaciones.

Saldo negativo de la SUBE en noviembre 2025

  • $1200: para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense.
  • $650: para los trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el Tren del Valle en Neuquén.
  • $480: en la línea de tren Urquiza, que mantiene este valor hasta completar la modernización de sus molinetes.
Cómo funciona el saldo negativo de la SUBE

Es un préstamo que se aplica de manera automática en la siguiente recarga y que habilita realizar viajes aunque la tarjeta no cuente con fondos disponibles.

Cómo cargar la tarjeta SUBE

Hay varias maneras de recargar la tarjeta SUBE:

  • Presencial: en kioscos, estaciones o centros de atención habilitados.
  • Virtual: mediante la app SUBE, cajeros automáticos, homebanking o billeteras virtuales.
Para que el dinero de las recargas digitales se refleje en la tarjeta, es necesario validar el crédito. Esto se puede realizar mediante tres métodos distintos:

  • Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática.
  • Validar con un celular con tecnología NFC a través de la app SUBE.
  • A bordo, al pasar la tarjeta por la máquina del colectivo.
La app Carga SUBE (exclusiva para Android) facilita todo el trámite, ya que posibilita recargar y activar el saldo directamente desde el celular, así como chequear el saldo actualizado al instante y consultar el registro de viajes realizados.

