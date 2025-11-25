Así quedó el saldo negativo de la Tarjeta Sube en noviembre de 2025

Tarjeta SUBE: cuál es el saldo negativo en noviembre de 2025.

La tarjeta SUBE funciona como uno de los métodos para abonar los pasajes en los distintos servicios de transporte público. Asimismo, posibilita realizar viajes aun cuando el saldo sea insuficiente, gracias a la opción de saldo negativo.

En relación con octubre, según informó la Secretaría de Transporte de la Nación, el monto disponible en saldo negativo se mantiene sin modificaciones.

SUBE SUBE. Saldo negativo de la SUBE en noviembre 2025 $1200 : para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense .

: para de todo el país, y en el . $650 : para los trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el Tren del Valle en Neuquén .

: para los (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el en . $480: en la línea de tren Urquiza, que mantiene este valor hasta completar la modernización de sus molinetes. SUBE SUBE. Cómo funciona el saldo negativo de la SUBE Es un préstamo que se aplica de manera automática en la siguiente recarga y que habilita realizar viajes aunque la tarjeta no cuente con fondos disponibles.

sube app.jpg Cómo cargar la tarjeta SUBE Hay varias maneras de recargar la tarjeta SUBE:

Presencial : en kioscos , estaciones o centros de atención habilitados.

: en , o habilitados. Virtual: mediante la app SUBE, cajeros automáticos, homebanking o billeteras virtuales. SUBE SUBE. Para que el dinero de las recargas digitales se refleje en la tarjeta, es necesario validar el crédito. Esto se puede realizar mediante tres métodos distintos: Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática .

en una . Validar con un celular con tecnología NFC a través de la app SUBE .

a través de la . A bordo, al pasar la tarjeta por la máquina del colectivo. sube transporte.jpg La app Carga SUBE (exclusiva para Android) facilita todo el trámite, ya que posibilita recargar y activar el saldo directamente desde el celular, así como chequear el saldo actualizado al instante y consultar el registro de viajes realizados.

