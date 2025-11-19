miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 07:03
Suba.

Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Desde este miércoles 19 de noviembre, a las 8:30 horas, rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros en la capital jujeña.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Lee además
Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy  (Foto ilustrativa)
Fin de semana.

Cortes y desvíos de tránsito en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde
Se vive a pleno la tercera jornada de Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy
¡Hermoso!

Se vive a pleno la segunda jornada de Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy

Nuevas tarifas del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

El cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente manera:

  • San Salvador de Jujuy: $1.167,99
  • San Salvador de Jujuy – Reyes: $1.167,99
  • San Salvador de Jujuy – Guerrero: $1.343,53
  • San Salvador de Jujuy – Termas de Reyes: $1.518,28
  • San Salvador de Jujuy – San Pablo de Reyes: $1.343,53
  • San Salvador de Jujuy – Yala: $1.518,28
  • San Salvador de Jujuy – Los Nogales: $1.693,82
  • San Salvador de Jujuy – Lozano: $1.693,82
  • San Salvador de Jujuy – León: $1.868,57

Desde cuándo rige

Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde las 8:30 de la mañana del miércoles 19 de noviembre, según lo comunicado por la Secretaría de Servicios Públicos del municipio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortes y desvíos de tránsito en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde

Se vive a pleno la segunda jornada de Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy

Este semana, habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: los detalles

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Nuevo Neumatón en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde será

Lo que se lee ahora
Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Jornada de paro del CEDEMS.
Jujuy.

Gremios docentes de Jujuy realizarán paro esta semana

Tamal Jujeño
Imperdible.

Llega una nueva edición del Festival del Tamal Jujeño con entrada gratuita

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la preliminar desde Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica.
Mundo.

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la ceremonia preliminar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel