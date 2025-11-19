Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir de este miércoles 19 de noviembre , entrará en vigencia una actualización en las tarifas del transporte urbano de pasajeros , con nuevos valores que impactarán en los recorridos dentro de la ciudad y hacia localidades cercanas.

El cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente manera:

Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde las 8:30 de la mañana del miércoles 19 de noviembre , según lo comunicado por la Secretaría de Servicios Públicos del municipio.

