Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir de este miércoles 19 de noviembre, entrará en vigencia una actualización en las tarifas del transporte urbano de pasajeros, con nuevos valores que impactarán en los recorridos dentro de la ciudad y hacia localidades cercanas.
Nuevas tarifas del transporte urbano en San Salvador de Jujuy
El cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente manera:
- San Salvador de Jujuy: $1.167,99
- San Salvador de Jujuy – Reyes: $1.167,99
- San Salvador de Jujuy – Guerrero: $1.343,53
- San Salvador de Jujuy – Termas de Reyes: $1.518,28
- San Salvador de Jujuy – San Pablo de Reyes: $1.343,53
- San Salvador de Jujuy – Yala: $1.518,28
- San Salvador de Jujuy – Los Nogales: $1.693,82
- San Salvador de Jujuy – Lozano: $1.693,82
- San Salvador de Jujuy – León: $1.868,57
Desde cuándo rige
Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde las 8:30 de la mañana del miércoles 19 de noviembre, según lo comunicado por la Secretaría de Servicios Públicos del municipio.
