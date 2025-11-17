martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 16:27
Este semana, habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: los detalles

Anunciaron cambios en el tránsito desde este lunes por obras viales, tareas de poda y los actos por el aniversario de la Autonomía Política de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir de este lunes 17 de noviembre, se aplicarán diversas restricciones de tránsito debido a obras de mantenimiento, operativos de poda y actividades protocolares previstas en distintos puntos de la ciudad.

Obras viales

Desde las 22:00 de este lunes hasta las 06:00 del martes, estará interrumpida la circulación vehicular en la intersección de Independencia y Senador Pérez por tareas de reparación de calzada. Se solicita a los automovilistas prever desvíos y evitar la zona durante el horario de trabajo.

Operativo de poda

El martes 18 de noviembre, desde las 08:00, se llevará adelante un operativo de poda que implicará la restricción del tránsito en calle Paleari, entre La Herradura y la colectora de avenida Ricardo Balbín. El objetivo es garantizar la seguridad de los trabajadores y prevenir incidentes durante la intervención.

Actos conmemorativos

También el martes 18, desde las 08:00, se realizará un acto por el 191° Aniversario de la Autonomía Política de Jujuy y un homenaje al primer gobernador provincial, coronel José María Fascio, en la plazoleta homónima.

Por este motivo, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes en Coronel Arenas y 18 de Noviembre, y en 13 de Diciembre y Castañares, además de la prohibición de estacionar en las calles cercanas a la plaza.

Recomendaciones

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas mientras duren las intervenciones y actividades previstas.

