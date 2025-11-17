martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 12:16
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Un grupo de madres de Jujuy se junta en espacios públicos para compartir, charlar y acompañarse. La propuesta nació con un video y ya suma más de 270 mujeres.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Madres de Jujuy

Madres de Jujuy

La iniciativa nació cuando Sheila Palavecino, una joven santafesina que llegó a Jujuy hace pocos meses, buscó un modo de no pasar sus días sola mientras atravesaba su maternidad lejos de su provincia. Ella vio que en Córdoba había encuentros de madres y decidió grabar un video para invitar a mujeres de Jujuy a reunirse.

Lee además
Jennifer Aniston no se quedó callada y habló sobre el daño que le causó la opinión de los demás sobre un posible embarazo.
Espectáculos.

Jennifer Aniston, habló sobre la maternidad: "Sí, me afecta"
Netflix estrenó una miniserie de seis episodios que se ha posicionado como una de las más vistas de la semana.
Streaming.

Netflix: la historia polaca que hace pensar sobre la maternidad, el amor y la vida

La primera juntada fue en el parque Xibi Xibi. Solo asistieron seis madres, pero ese pequeño inicio marcó el comienzo de un espacio que hoy reúne a cientos.

Un movimiento que crece sin pausa

El grupo creció gracias a TikTok. Uno de los videos de Sheila llegó a casi 150.000 reproducciones, lo que impulsó nuevas convocatorias. Así se formó un grupo de WhatsApp que pasó de unas pocas integrantes a más de 270 madres.

Las mujeres se juntan en lugares amplios y públicos como el parque San Martín, la plaza Belgrano, el Cabildo, el patinódromo y el Xibi Xibi. Allí conversan, se escuchan y comparten experiencias que atraviesan desde el primer día de maternidad hasta etapas más avanzadas.

Las madres cuentan que la red les sirve para pedir consejos, desahogarse o acompañar a quienes viven momentos de mucha demanda emocional.

Segundo encuentro de Madres

Fuente: @sheilapalavecino

Espacios para estar juntas y pasar un buen rato

En cada encuentro proponen una consigna distinta para hacer la juntada más dinámica. Hoy, lunes 17 de noviembre, la cita es a las 17.00 en el patinódromo, y la temática es ensalada de fruta. Ya hay 45 madres confirmadas.

Durante las reuniones, las mujeres conversan mientras sus hijos juegan entre ellos. Las participantes destacan que este espacio se volvió un alivio para quienes maternan sin red familiar cerca y para las madres primerizas que buscan orientación en una etapa llena de cambios.

Madres de Jujuy

La iniciativa también contagia a los padres

La repercusión fue tan grande que algunos padres decidieron copiar la idea y organizar su propio grupo. Ellos planean juntadas con dinámicas similares, también en espacios públicos y con propuestas para compartir.

La aparición de este nuevo grupo muestra que la necesidad de apoyo en la crianza es más amplia y que la comunidad encuentra un modo de acompañarse sin complicaciones ni estructuras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jennifer Aniston, habló sobre la maternidad: "Sí, me afecta"

Netflix: la historia polaca que hace pensar sobre la maternidad, el amor y la vida

El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"

Las mejores 33 frases para enviar en el Día de la Madre

El Moscow State Ballet de Rusia llega a Jujuy: "Lograremos que el público se enamore de nosotros"

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel