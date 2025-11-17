Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

La iniciativa nació cuando Sheila Palavecino , una joven santafesina que llegó a Jujuy hace pocos meses, buscó un modo de no pasar sus días sola mientras atravesaba su maternidad lejos de su provincia. Ella vio que en Córdoba había encuentros de madres y decidió grabar un video para invitar a mujeres de Jujuy a reunirse.

La primera juntada fue en el parque Xibi Xib i. Solo asistieron seis madres, pero ese pequeño inicio marcó el comienzo de un espacio que hoy reúne a cientos.

El grupo creció gracias a TikTok. Uno de los videos de Sheila llegó a casi 150.000 reproducciones , lo que impulsó nuevas convocatorias. Así se formó un grupo de WhatsApp que pasó de unas pocas integrantes a más de 270 madres .

Las mujeres se juntan en lugares amplios y públicos como el parque San Martín, la plaza Belgrano , el Cabildo, el patinódromo y el Xibi Xibi . Allí conversan, se escuchan y comparten experiencias que atraviesan desde el primer día de maternidad hasta etapas más avanzadas.

Las madres cuentan que la red les sirve para pedir consejos, desahogarse o acompañar a quienes viven momentos de mucha demanda emocional.

Segundo encuentro de Madres Fuente: @sheilapalavecino

Espacios para estar juntas y pasar un buen rato

En cada encuentro proponen una consigna distinta para hacer la juntada más dinámica. Hoy, lunes 17 de noviembre, la cita es a las 17.00 en el patinódromo, y la temática es ensalada de fruta. Ya hay 45 madres confirmadas.

Durante las reuniones, las mujeres conversan mientras sus hijos juegan entre ellos. Las participantes destacan que este espacio se volvió un alivio para quienes maternan sin red familiar cerca y para las madres primerizas que buscan orientación en una etapa llena de cambios.

Madres de Jujuy

La iniciativa también contagia a los padres

La repercusión fue tan grande que algunos padres decidieron copiar la idea y organizar su propio grupo. Ellos planean juntadas con dinámicas similares, también en espacios públicos y con propuestas para compartir.

La aparición de este nuevo grupo muestra que la necesidad de apoyo en la crianza es más amplia y que la comunidad encuentra un modo de acompañarse sin complicaciones ni estructuras.