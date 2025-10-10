Jennifer Aniston, habló sobre la maternidad: "Sí, me afecta"

Jennifer Aniston no se quedó callada y habló sobre el daño que le causó la opinión de los demás sobre un posible embarazo.

La imagen pública de Jennifer Anisto n siempre brilló por sus éxitos, pero detrás de la alfombra roja hubo una pelea íntima: el deseo de ser madre . La actriz contó que la narrativa ajena —que si era “egoísta” o “adicta al trabajo”— le caló hondo. “Sí, me afecta; soy humana”, admitió en una charla en la que eligió sacar del silencio lo que cargó durante años.

Aniston explicó que por más de dos décadas atravesó procesos médicos para intentar formar una familia. Hubo tratamientos de fertilización que no prosperaron y controles que prefirió mantener en reserva. “No conocían mi historia”, dijo, subrayando que no siente obligación de exponer su salud, aunque el escrutinio constante hiciera difícil “hacer oídos sordos”.

El ruido de las redes sociales y la cultura del titular fácil también ocupan un lugar en su relato. Para ella, la crueldad que antes vivía en tapas de revistas migró al anonimato de internet. Lo que duele no es solo el chisme: es la presión sobre cualquier mujer que atraviesa —en silencio o a los gritos— un duelo reproductivo. En 2016 ya había cuestionado públicamente a la prensa por su trato insensible; hoy reafirma esa postura.

Mientras lidiaba con esa intimidad, su carrera no se detuvo. A los 25 saltó al estrellato con Friends y esa familia laboral la marcó para siempre. “Formó por completo quién soy”, suele decir. El vínculo con Courteney Cox y Lisa Kudrow permanece intacto, una cadena de apoyo que, asegura, se activa en minutos cuando hace falta.

El golpe más duro de ese universo llegó en 2023 con la muerte de Matthew Perry. Aniston lo recuerda entre risas y sombras, como alguien que peleó con sus propios demonios pero que hizo de la risa un refugio. El cariño intergeneracional por Friends la conmueve, aunque desactiva cualquier idea de secuela: “Sería físicamente imposible”, concede, a la vez que agradece que la serie sea bálsamo para millones.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en el momento en que su romance estaba bajo todos los flashes de Hollywood.

Jennifer Aniston: la mujer que se re inventa

Lejos de quedarse en el pasado, la actriz consolidó una segunda cumbre con The Morning Show, donde actúa y produce. Allí explora poder, vulnerabilidad y ética en los medios, y convierte su experiencia en narrativa: una mujer que toma el control, que se reinventa y que decide cómo y cuándo contar su historia.

Ese doble plano —la vida privada y la agenda profesional— explica por qué su testimonio sobre maternidad resuena tanto. Aniston no ofrece moralejas ni recetas: cuenta su camino, sus intentos y sus límites. Desarma mitos, humaniza el deseo y, al mismo tiempo, recuerda que ninguna carrera —ni siquiera la más rutilante— inmuniza frente a las expectativas que pesan sobre los cuerpos de las mujeres.

En definitiva, Jennifer Aniston vuelve a elegir la honestidad: reconoce lo que duele, honra sus vínculos y celebra su presente creativo. Su mensaje no es solo de éxito, sino de agencia: no se trata de cómo hablan de ella, sino de cómo decide contarse. Y en esa elección, también hay una forma de maternidad: la de cuidar su propia historia.