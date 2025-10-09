Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2025

Se definieron los finalistas de La Voz Argentina.

Anoche se celebró la etapa semifinal de La Voz Argentina 2025, que dejó claro quiénes serán los cuatro finalistas. El show, emitido por Telefe, reunió los candidatos de cada equipo para una ronda decisiva. Hasta ahora, los nombres que se confirmaron son Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali).

Las semifinales implicaron que, de dos participantes por equipo, solo uno atravesara a la final. En un cruce de votaciones entre coaches y desempeño en escena, estos cuatro fueron los elegidos para coronar la competencia.

La final del certamen está pautada para el 12 de octubre, con participación del público en la definición del ganador.

Cómo se definieron los finalistas En la instancia semifinal, cada equipo presentó a dos integrantes que compitieron entre sí por un lugar en la final:

En Team Soledad, el roce quedó entre Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo. Milagros logró imponerse. Embed - Milagros Gerez Amud - "Arrabal amargo" - Team Soledad - Semifinal - La Voz Argentina 2025 En Team Miranda!, Eugenia Rodríguez se enfrentó a Emiliano Villagra y resultó electa. Embed - Eugenia Rodríguez - "The edge of glory" - Team Miranda! - Semifinal - La Voz Argentina 2025 En el Team Luck Ra, la definición quedó entre Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. Behringer fue el elegido para llevarse el lugar en la final. Embed - Nicolás Behringer - "Is this love" - Team Luck Ra - Semifinal - La Voz Argentina 2025 En el Team Lali, Alan Lez compitió contra Jaime Muñoz y resultó vencedor. Embed - Alan Lez - "La grasa de las capitales" - Team Lali - Semifinal - La Voz Argentina 2025 Así las cosas, quedaron los cuatro finalistas que representan cada coaching.

