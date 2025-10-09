La historia de la jujeña que brilló junto a Nicki Nicole en Rosario

Minerva Asís es una pequeña gran artista jujeña que brilla en todo el país y en el mundo. En las últimas horas, representó a la provincia de la mejor manera al formar parte de la Orquesta Sinfónica que acompañó a Nicki Nicole en el Monumento Nacional Histórico a la Bandera de Rosario , durante los 300 años de la ciudad.

Rosario cumplió 300 años y Nicki Nicole, la voz de toda una generación y símbolo de una era de la ciudad, brindó su primer show sinfónico en el Monumento Nacional Histórico a la Bandera. En ese marco, una jujeña formó parte de la Orquesta Sinfónica , quien acompañó a la artista ante 250 mil personas.

Minerva Asís, integra el grupo y en diálogo exclusivo con Canal 4 , relató cómo vivió ese momento tan emocionante. "Todavía estoy cayendo de todo lo que pasó, estoy muy contenta. Fue una sensación nueva para todos los de la Orquesta, fue una experiencia increíble y nueva para nosotros", manifestó feliz por lo vivido en Rosario.

Seguido, la jujeña relató cómo fue estar arriba del escenario y ver esa multitud en el Monumento a la Bandera: "Yo estaba lejos del público porque estaba atrás, pero miraba alrededor sin poder creerlo, había una luna llena impresionante y la cantidad de gente me emocionaba".

Finalmente, en alusión a la experiencia y desafío que vivió la Orquesta Sinfónica, Minerva agregó: "Vivimos una experiencia nueva porque tocamos otro tipo de música. Además, fue un desafío porque no teníamos la música tanto tiempo antes como lo acostumbramos, y fueron arreglos para esta ocasión. Fue algo desafiante porque estamos acostumbrados a tocar música, clásica pero abrirnos a otro tipo de público, también nos beneficia un montón a nosotros".

Nicki Nicole hizo historia en Rosario con su primer concierto sinfónico ante 250.000 personas

En el marco de la festejar de los 300 años de Rosario, el espectáculo se convirtió en mucho más que una celebración local: fue el puntapié inicial de un nuevo comienzo en la carrera de Nicki Nicole, reafirmando su búsqueda por expandir su obra y proyectarla hacia nuevos territorios en un concierto sinfónico histórico.

La actuación de la cantante en el Monumento a la Bandera reflejó su crecimiento musical, la diversidad de su obra y el amor incondicional por la ciudad que la vio crecer, y que hoy la celebra como una de sus mayores referentes en el mundo.

La apertura fue con “Wapo Traketero”, la canción que comenzó todo, aquella que nació en Rosario y que ahora resonó ante la multitud en un formato sinfónico imponente. A lo largo del show gratuito, Nicki cautivó con su interpretación y una puesta de excelencia fruto de un intenso trabajo previo.

El cierre fue con “Parte de Mí”, en una versión tan íntima como poderosa y con Nicki completamente emocionada. Este momento selló una noche única y dejó a la ciudad entera vibrando al compás de su voz.

Minerva Asís con Abel Pintos

En el año 2024, Minerva Asís también a compañó a Abel Pintos en la grabación de ocho emblemáticas canciones patrias, en el auditorio de la Usina del Arte, con la dirección de Ezequiel Silberstein.

En ese momento, el artista nacional estuvo junto a la Orquesta Sinfónica interpretando las versiones del "Himno Nacional Argentino", el "Himno al General San Martín", el "Himno a Sarmiento", la "Marcha de San Lorenzo", la "Marcha de las Malvinas", "Aurora", "A mi bandera" y "Saludo a la bandera".