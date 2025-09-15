lunes 15 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2025 - 10:49
Televisión.

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025

Wanda Nara y Vero Lozano dieron a conocer a 20 de los concursantes que formarán parte del reality de cocina que irá en el horario del prime time.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025.

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025.

Tras conocerse gran parte del reparto de MasterChef Celebrity, los fanáticos del programa se preguntan cuándo comenzará la nueva temporada. Descubrí aquí la fecha de estreno del certamen culinario, que contará con viejas caras y también con nuevos participantes que prometen ofrecer un gran despliegue para el programa.

Lee además
Marley detalló como fue el nacimiento de Milenka y su vínculo con Kasandra
Bienvenida.

Marley detalló como fue el nacimiento de Milenka y su vínculo con Kasandra
Luz Tito en el podio de Gran Hermano.
¡Felicidades!

La jujeña Luz Tito hizo historia en Gran Hermano: quedó en tercer lugar

MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity: ya se dieron a conocer 20 participantes

El jueves se emitió un episodio especial de MasterChef Celebrity, en el que Wanda Nara y Vero Lozano presentaron a 20 de los concursantes que formarán parte del reality. Esta edición contará con figuras del espectáculo, periodistas, exdeportistas e influencers de redes sociales.

Además, se informó que los cuatro participantes restantes se darán a conocer este viernes al cierre del programa "Cortá por Lozano", emitido por Telefe.

MasterChef Celebrity: los participantes confirmados

Se viene MasterChef Celebrity 2025.
  • Andy Chango: cantante y compositor
  • Agustín «Cachete» Sierra: actor
  • Esteban Mirol: periodista
  • Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)
  • Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025.
  • Emilia Attias: actriz y DJ
  • Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA
  • Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
  • La Joaqui: cantante
  • Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández
  • Eugenia Tobal: actriz
Eugenia Tobal mostró sus dotes en la cocina mientras se prepara para MasterChef Celebrity.
  • Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)
  • Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis
  • Diego «Peque» Schwartzman: extenista
  • Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista
  • Alex Pelao: influencer y humorista
  • Sofi Martínez: periodista
  • Ian Lucas: youtuber
  • Susana Roccasalvo: periodista
  • Roña Castro: exboxeador

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marley detalló como fue el nacimiento de Milenka y su vínculo con Kasandra

La jujeña Luz Tito hizo historia en Gran Hermano: quedó en tercer lugar

¿Quién es Santiago "Tato" Algorta, el ganador de Gran Hermano?

Los looks más destacados de los Premios Emmy 2025

Todos los ganadores de los Premios Emmy 2025, con "Adolescencia" y "The Pitt" a la cabeza

Lo que se lee ahora
La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense reconoció a lo mejor de la temporada.  
Mundo.

Todos los ganadores de los Premios Emmy 2025, con "Adolescencia" y "The Pitt" a la cabeza

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. video
Jujuy.

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel