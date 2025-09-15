Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025.

Tras conocerse gran parte del reparto de MasterChef Celebrity, los fanáticos del programa se preguntan cuándo comenzará la nueva temporada. Descubrí aquí la fecha de estreno del certamen culinario, que contará con viejas caras y también con nuevos participantes que prometen ofrecer un gran despliegue para el programa.

MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity: ya se dieron a conocer 20 participantes El jueves se emitió un episodio especial de MasterChef Celebrity, en el que Wanda Nara y Vero Lozano presentaron a 20 de los concursantes que formarán parte del reality. Esta edición contará con figuras del espectáculo, periodistas, exdeportistas e influencers de redes sociales.

Además, se informó que los cuatro participantes restantes se darán a conocer este viernes al cierre del programa "Cortá por Lozano", emitido por Telefe.

MasterChef Celebrity: los participantes confirmados Se viene MasterChef Celebrity 2025. Andy Chango: cantante y compositor

Agustín «Cachete» Sierra: actor

Esteban Mirol: periodista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025. Emilia Attias: actriz y DJ

Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

La Joaqui: cantante

Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

Eugenia Tobal: actriz Eugenia Tobal mostró sus dotes en la cocina mientras se prepara para MasterChef Celebrity. Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)

Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

Diego «Peque» Schwartzman: extenista

Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista

Alex Pelao: influencer y humorista

Sofi Martínez: periodista

Ian Lucas: youtuber

Susana Roccasalvo: periodista

Roña Castro: exboxeador

