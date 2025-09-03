El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) en Jujuy no solo se distingue por sus coloridos desfiles de carrozas y actividades culturales; uno de sus momentos más esperados es la elección de la reina capital . Los colegios de San Salvador de Jujuy presentan a sus candidatas, quienes compiten por la corona que las habilita a representar al departamento Dr. Manuel Belgrano en la Elección Provincial .

En la cima del ranking histórico se encuentra el Colegio Nacional N°1 , con 13 coronas obtenidas entre 1951 y 1998. La última alumna en llevar la corona fue María José Frías en 1998.

Le sigue de cerca el Colegio Santa Bárbara , con 12 reinas coronadas entre 1977 y 2007, siendo Elena Roca su última representante en 2007.

El Colegio del Salvador ocupa el tercer puesto, con 11 coronas, la última en 2018 con Sofía Ortiz . Entre los colegios con trayectoria también destacan:

Huerto : 9 reinas, la última en 2019

: 9 reinas, la última en 2019 Normal: 7 reinas, la última en 1977

Ranking completo de colegios con más reinas capitales

Historia de la FNE y el surgimiento de la elección de reinas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene sus raíces en las “estudiantinas” del Colegio Nacional N°1 en 1916, donde se realizaban representaciones artísticas y críticas al gobierno. En 1949 se organizó la primera Fiesta Nacional de la Juventud, con actividades culturales y deportivas.

La primera elección de reina se realizó en 1951, marcando el inicio de los desfiles de carrozas decorativas y convirtiéndose en un momento esperado por la comunidad educativa.

En 1972, la fiesta fue reconocida oficialmente como celebración nacional, sumando participantes de todas las provincias. Desde entonces, la FNE se consolidó como un evento emblemático para los estudiantes jujeños, con tradición y proyección provincial y nacional.

Se viene la Elección Capital

El próximo 14 de febrero, se conocerá a la nueva representante del departamento Doctor Manuel Belgrano. El evento tendrá lugar a partir de las 21 horas en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy.

Serán 59 las candidatas de todos los departamentos, quienes buscarán ser la sucesora de Manuela Sánchez de Bustamante. Cabe destacar que el Complejo Educativo José Hernández se llevó la corona en las últimas dos oportunidades.