Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El Vejigazo fue el inicio de la FNE.

Cada septiembre, Jujuy se convierte en el epicentro de la juventud argentina con la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) . Esta celebración, que reúne a miles de estudiantes de toda la provincia y del país, no solo es un espectáculo de carrozas, comparsas y bailes, sino también un símbolo de identidad cultural y orgullo estudiantil.

La historia de la FNE comienza en 1916, cuando los estudiantes del Colegio Nacional Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” organizaban las llamadas estudiantinas . Estas actividades incluían representaciones teatrales, publicaciones humorísticas y críticas abiertas a autoridades y docentes. Con el tiempo, adquirieron el nombre de Vejigazo , en alusión al uso de vejigas de vaca como símbolo de humor irreverente.

Durante estas celebraciones, los jóvenes reinterpretaban letras de tangos, hacían sátiras públicas y se presentaban en el Teatro Mitre, llegando a provocar arrestos y censuras por parte de autoridades conservadoras. Finalmente, en 1947, el Vejigazo fue suspendido por considerarse una amenaza al “orden público”.

Buscando mantener la tradición sin confrontaciones, en 1949 se creó la Fiesta Nacional de la Juventud . Incorporó actividades culturales y deportivas, además de la elección de una reina estudiantil, siendo coronada María del Carmen Cantero.

Ya en 1951 comenzaron los desfiles de carrozas artesanales por Plaza Belgrano que, al año siguiente, contaron con premios otorgados por el gobernador Jorge Villafañe. Esa edición representó el verdadero impulso hacia lo que más tarde sería la FNE.

Historia de la FNE

3. De fiesta provincial a nacional (1972)

En 1972, tras el esfuerzo conjunto de estudiantes y autoridades provinciales, la celebración adquirió status federal: fue reconocida oficialmente como Fiesta Nacional de los Estudiantes, con participación de delegaciones de todo el país, elecciones departamentales y una reina nacional.

Durante la dictadura (1976–1983), estudiantes lograron mantener viva la celebración, con apariciones en medios nacionales gracias a figuras como Patricia Mengual y Juan Alberto Badía.

4. Tradición, innovación y crecimiento

Hoy, la FNE es una celebración emblemática que inicia cada septiembre en Jujuy. Entre sus actividades destacan:

Elección progresiva de reinas , desde cada colegio hasta el nivel nacional.

, desde cada colegio hasta el nivel nacional. Desfiles de carrozas , obras artesanales con iluminación y movimiento.

, obras artesanales con iluminación y movimiento. Congreso de la Juventud y otras propuestas educativas y artísticas.

y otras propuestas educativas y artísticas. Bienvenida de la primavera, con desfile para los más chicos.

Este festival no solo fomenta la creatividad estudiantil, sino que también se consolidó como un importante evento turístico, identificando a Jujuy como la “Capital Nacional de la Juventud y la Primavera”.