Hubo una disminución del 10% en los casos de alcoholemia respecto a la semana pasada

Seguridad Vial compartió el resumen de operativos llevados a cabo en la última semana, y haciendo una comparativa con la semana anterior, se puede observar que hubo disminución tanto en las alcoholemias como en el total de actas.
Disminución en actas y alcoholemias: los números de los controles
Detalles de las actas
Entre el jueves 28 de agosto y el lunes 1 de septiembre, Seguridad Vial registró un total de 671 actas labradas en los controles de tránsito. La cifra representa una disminución del 8,2% respecto a la semana anterior, con 60 actas menos en comparación con las 731 que se confeccionaron entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto.
Disminución del 10% en los casos de alcoholemia
En paralelo, se labraron 100 actas por alcoholemia, lo que representa una merma del 10,7% respecto a la semana anterior. Cabe recordar que entre el 22 y el 24 de agosto se habían registrado 112 resultados positivos en los controles.
