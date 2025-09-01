Hubo una disminución del 10% en los casos de alcoholemia respecto a la semana pasada

Controles de Seguridad Vial

Seguridad Vial compartió el resumen de operativos llevados a cabo en la última semana, y haciendo una comparativa con la semana anterior, se puede observar que hubo disminución tanto en las alcoholemias como en el total de actas.

Disminución en actas y alcoholemias: los números de los controles Detalles de las actas Entre el jueves 28 de agosto y el lunes 1 de septiembre, Seguridad Vial registró un total de 671 actas labradas en los controles de tránsito. La cifra representa una disminución del 8,2% respecto a la semana anterior, con 60 actas menos en comparación con las 731 que se confeccionaron entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto.

Choque en San Pedrito (2) Disminución del 10% en los casos de alcoholemia En paralelo, se labraron 100 actas por alcoholemia, lo que representa una merma del 10,7% respecto a la semana anterior. Cabe recordar que entre el 22 y el 24 de agosto se habían registrado 112 resultados positivos en los controles.

El informe completo de Seguridad Vial Actas varias: 557

Actas por alcoholemia: 100

Actas por velocidad: 14

Total de actas: 671

Siniestros viales el fin de semana: 42

Fallecidos en siniestro vial: 01

