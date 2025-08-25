Más de 100 actas por alcoholemias positivas del 22 al 24 de agosto

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó que entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto se labraron 590 actas varias en rutas provinciales, 59 menos que el fin de semana anterior , incluyendo 108 por alcoholemia y 17 por exceso de velocidad.

En ese mismo período se registraron 36 siniestros viales, de los cuales 19 fueron solo con daños materiales, y en 17 de ellos resultaron con personas lesionadas.

En comparación con la semana anterior - del 14 al 18 de agosto

Total: 756

Actas varias: 649

Actas alcoholemia: 94

Actas velocidad: 13

Siniestros viales fin de semana: 56

En contramano por ruta 9 (1)

Grave accidente en Palpalá

El sábado al mediodía se produjo un grave accidente en la avenida Juan José Paso de Palpalá, donde un motociclista sin casco chocó de frente contra un Fiat Palio. La mujer que acompañaba al conductor de la moto sufrió lesiones de gravedad, con fracturas múltiples y traumatismos en la cabeza. La misma se encuentra en el Hospital Pablo Soria.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Un grave hecho de tránsito puso en alerta a la Policía de Seguridad Vial durante la noche del sábado, cuando un taxi circulaba en contramano por la Ruta Nacional 9. El episodio ocurrió alrededor de las 23:20, a la altura del empalme con la Ruta Provincial 1, y terminó con la detención del conductor, que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El operativo comenzó cuando una patrulla detectó un vehículo amarillo que se desplazaba en sentido contrario al flujo vehicular. De inmediato, los efectivos dieron aviso a la central y se desplegó un trabajo coordinado con otras unidades para interceptar el rodado.

Tras varios minutos de seguimiento, el taxi —un Fiat Cronos— fue finalmente detenido antes de que pudiera generar un accidente en una zona de intenso tránsito.

Más de dos gramos de alcohol en sangre

Al realizar el test de alcoholemia al conductor, un hombre de 56 años, los efectivos constataron un resultado de 2,06 g/l de alcohol en sangre.