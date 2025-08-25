lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 11:19
Seguridad Vial.

Más de 100 actas por alcoholemias positivas del 22 al 24 de agosto

En tan solo dos días se registraron 590 actas labradas, de las cuales 108 fueron por alcoholemias positivas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fin de semana largo: intensifican los controles en Jujuy&nbsp;

Fin de semana largo: intensifican los controles en Jujuy 

Lee además
Controles a conductores en Jujuy
Seguridad Vial.

Más de 700 actas y 56 siniestros viales durante el fin de semana
FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera
Desfile.

FNE 2025: las inscripciones para el "Bienvenida Primavera" serán hasta el 26 de agosto

En ese mismo período se registraron 36 siniestros viales, de los cuales 19 fueron solo con daños materiales, y en 17 de ellos resultaron con personas lesionadas.

Hechos viales en Rutas de Jujuy

  • Total de hechos viales: 45
  • Daños materiales: 19
  • Daños con personas lesionadas: 17

Los números que dejó el fin de semana en Jujuy en actas y siniestros viales

Desde el 22 al 24 de agosto

  • Total de actas: 731
  • Total de actas varias: 590
  • Total de actas por alcoholemia: 112
  • Total de actas por acceso de velocidad: 29

En comparación con la semana anterior - del 14 al 18 de agosto

  • Total: 756
  • Actas varias: 649
  • Actas alcoholemia: 94
  • Actas velocidad: 13
  • Siniestros viales fin de semana: 56
En contramano por ruta 9 (1)

Grave accidente en Palpalá

El sábado al mediodía se produjo un grave accidente en la avenida Juan José Paso de Palpalá, donde un motociclista sin casco chocó de frente contra un Fiat Palio. La mujer que acompañaba al conductor de la moto sufrió lesiones de gravedad, con fracturas múltiples y traumatismos en la cabeza. La misma se encuentra en el Hospital Pablo Soria.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Un grave hecho de tránsito puso en alerta a la Policía de Seguridad Vial durante la noche del sábado, cuando un taxi circulaba en contramano por la Ruta Nacional 9. El episodio ocurrió alrededor de las 23:20, a la altura del empalme con la Ruta Provincial 1, y terminó con la detención del conductor, que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El operativo comenzó cuando una patrulla detectó un vehículo amarillo que se desplazaba en sentido contrario al flujo vehicular. De inmediato, los efectivos dieron aviso a la central y se desplegó un trabajo coordinado con otras unidades para interceptar el rodado.

Tras varios minutos de seguimiento, el taxi —un Fiat Cronos— fue finalmente detenido antes de que pudiera generar un accidente en una zona de intenso tránsito.

Más de dos gramos de alcohol en sangre

Al realizar el test de alcoholemia al conductor, un hombre de 56 años, los efectivos constataron un resultado de 2,06 g/l de alcohol en sangre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 700 actas y 56 siniestros viales durante el fin de semana

FNE 2025: las inscripciones para el "Bienvenida Primavera" serán hasta el 26 de agosto

Corte total en la Ruta 52 por un choque de camiones

El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana para analizar los desafíos de la industria local

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Lo que se lee ahora
Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial
Seguridad.

Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel