viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 12:12
Jujuy.

Jueves de Compadres y Jueves de Comadres: números de infracciones, alcoholemias y siniestros en alza

Balance oficial de dos jornadas claves; Jueves de Comadres y Compadres sumaron 68 alcoholemias positivas en la ciudad en solo dos días.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Controles de alcoholemia en Jueves de Comadre - (Imagen realizada con IA)

Catedral (2)

La Policía de la Provincia difundió un balance comparativo de dos jornadas con alta circulación en Jujuy: el Jueves de Compadres (5 de febrero) y el Jueves de Comadres (12 de febrero), fueron dos fechas claves en las festividades jujeñas, donde los siniestros, controles y actas positivas en alcoholemia toman relevancia.

Actas y controles en el jueves de comadres

En el marco de los operativos implementados durante el Jueves de Comadres, el comisario mayor Ariel Choque confirmó el despliegue de controles en rutas y accesos. En esa jornada, el balance oficial arrojó 36 actas por alcoholemia, 4 actas por velocidad y 114 actas varias, de acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad.

Además, Choque había detallado que los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la provincia, incluyendo Valles, Ramal y accesos a San Salvador de Jujuy, en cumplimiento de la normativa vigente.

Jueves de comadres

  • 154 es el total de actas
  • 114 actas varias
  • 36 actas por alcoholemia positiva
  • 4 actas por velocidad

Siniestro con víctima fatal reportado en la madrugada posterior

En paralelo al balance de controles, Choque informó que “lamentablemente hemos tenido un incidente vial sobre la ruta provincial número 1 cerca de la localidad Rodeíto”, donde perdió la vida “una persona de sexo masculino”. Según indicó, el hecho habría sido protagonizado por una camioneta y un motovehículo, y se investigan las circunstancias: “en un principio se están tratando de establecer justamente el mecanismo del hecho”.

Jueves de Compadres
Jueves de Compadres: alcoholemias positivas y accidentes

Por otra parte, para el Jueves de Compadres (jueves 5 de febrero), el reporte oficial consignó 32 alcoholemias positivas y 15 accidentes durante esa jornada, en el contexto de los operativos realizados por la Policía, sin que se lamentaran victimas fatales.

Jueves de compadres

  • 32 alcoholemias positivas
  • 15 accidentes

Comparación de registros entre ambas jornadas

Con los datos disponibles, el comparativo oficial muestra que el Jueves de Comadres concentró 154 actas en total (sumando alcoholemia, velocidad y varias), mientras que en el Jueves de Compadres se informó el número de alcoholemias positivas y la cantidad de accidentes reportados durante el día.

Operativos de tránsito y recomendaciones por carnaval

En declaraciones previas, Choque también había explicado que, ante el movimiento hacia distintas localidades, se implementaron “una serie de servicios específicos, controles vehiculares puntualmente”, incluyendo la fiscalización de conducción peligrosa y la utilización de “un radar de velocidad… implementado en diferentes puntos”.

