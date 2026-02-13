viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 12:19
Policial.

Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Rodeíto

Un siniestro vial en la Ruta Provincial 1, a la altura de Rodeito, dejó un fallecido en la madrugada de este viernes luego del Jueves de Comadres.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un siniestro vial en la Ruta Provincial 1, a la altura de Rodeito, dejó un fallecido en la madrugada de este viernes luego del Jueves de Comadres.

Jueves de comadres en Jujuy: una muerte en ruta 1, 36 actas por alcoholemia y un radar de velocidad (imagen ilustrativa)

La provincia de Jujuy arrancó el viernes 13 de febrero, post Jueves de Comadre con un balance marcado por un siniestro vial con víctima fatal y un fuerte despliegue de controles durante la jornada de festejos. Así lo informó el comisario mayor Ariel Choque, quien además brindó recomendaciones para quienes viajen hacia el norte y el ramal, en un contexto atravesado por lluvias y cambios en la transitabilidad.

Choque fatal en Ruta Provincial 1 a la altura de Rodeíto

Choque confirmó que “lamentablemente hemos tenido un incidente vial sobre la ruta provincial número 1 cerca de la localidad Rodeíto, en donde perdió la vida una persona de sexo masculino”. Según detalló, el hecho habría sido protagonizado por una camioneta y una moto, en el que se trasladaba la víctima.

La camioneta Hilux blanca, habría estado conducida por una mujer acompañada por tres mujeres. Mientras que la moto, era conducida por un hombre, mayor de edad, que se dirigía de Rodeíto a Santa Clara . El fatal episodio se registró pasadas las 2:30 de la mañana de este vienes.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, pero pese al operativo, el desenlace fue fatal: “tomó intervención personal policial como también personal de salud, pero… pese a los esfuerzos de los profesionales, esta persona habría perdido la vida”, relató el comisario mayor.

Investigación en marcha para establecer cómo ocurrió

Sobre las circunstancias, Choque explicó que aún se intenta determinar el mecanismo del hecho. “En un principio se están tratando de establecer justamente el mecanismo del hecho”, indicó, y agregó que los primeros elementos investigativos apuntan a que “aparentemente se trataría de un impacto”.

36 actas por alcoholemia durante el Jueves de Comadres

En paralelo, la Policía de la Provincia desplegó operativos especiales durante la jornada de Comadres, con foco en la prevención vial. “Se llevaron adelante… los controles vehiculares con un total de 36 actas por alcoholemia”, señaló Choque, y precisó que las infracciones se realizaron conforme a lo previsto por la Ley 5860.

Dónde se labraron más actas y cómo fue en San Salvador

Consultado por las zonas con mayor cantidad de infracciones, el comisario indicó que “se han labrado actas en la zona del ramal y en la zona también de los valles”. En la capital jujeña, afirmó que hubo controles en los accesos: “En la ciudad de San Salvador se registraron controles en las diferentes rutas que conectan el ámbito de la ciudad”, con “numerosas actas”.

Controlarán la velocidad con radar
Jueves de comadres en Jujuy: una muerte en ruta 1, 36 actas por alcoholemia y un radar de velocidad (imagen ilustrativa)

Operativos especiales para quienes viajan al norte

Con la llegada del carnaval y la circulación hacia los festejos, Choque confirmó que ya rigen servicios específicos. “Ya tenemos implementado en estos momentos una serie de servicios específicos, controles vehiculares puntualmente”, explicó, y remarcó la importancia de informarse antes de viajar por el clima.

radar de velocidad y foco en maniobras peligrosas

Entre las advertencias, hizo hincapié en la conducción prudente para evitar “agolpamientos” y choques, especialmente en condiciones de lluvia. Además, advirtió que se controlará la conducción peligrosa: “en muchas ocasiones… realizan maniobras peligrosas… esa es una situación que se va a tener en cuenta y mucho”. También confirmó que se suman herramientas tecnológicas: “tenemos un radar de velocidad, así que ese sistema de seguridad va a estar implementado en diferentes puntos”.

