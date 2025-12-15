Más de 700 actas y una persona fallecida en las rutas jujeñas este fin de semana

Entre el jueves 11 y el lunes 15 de diciembre de 2025, un operativo dejó como saldo más de 700 actas labradas y la muerte de una persona en un siniestro vial.
Entre el jueves y este lunes se labraron 708 actas de tránsito en Jujuy, 107 por alcoholemia. Hubo 49 siniestros viales y una mujer fallecida.
Según el informe oficial, en ese período se confeccionaron 708 actas de infracción en total. De ellas, 601 corresponden a actas varias (diversos tipos de infracciones viales) y 107 a actas por alcoholemia. No se registraron actas por exceso de velocidad en este reporte.
Controles dirección de tránsito y seguridad vial
Total de actas: 708
Siniestros viales registrados en total: 49
Fallecidos en siniestro vial: 1
Durante los cuatro días comprendidos en el informe se registraron 49 siniestros viales en rutas y calles de la provincia. En ese marco, se confirmó una persona fallecida.
Se trata de la mujer que perdió la vida en un grave vuelco en la Puna jujeña, sobre la ruta provincial 71, hecho que fue informado oportunamente y que hasta el momento es el único siniestro fatal ocurrido entre el viernes y este lunes. En ese caso trabajaron personal policial, de salud y autoridades judiciales para asistir a los ocupantes del vehículo y determinar las causas del vuelco.
El resto de los siniestros viales reportados en el período correspondieron a choques, despistes y vuelcos sin víctimas fatales, aunque con personas lesionadas de distinta consideración.
El dato de 107 actas por alcoholemia en apenas cuatro días vuelve a poner en foco la problemática del alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros graves en rutas y zonas urbanas. Desde el área de Seguridad Vial remarcan que los controles seguirán siendo sostenidos y sorpresivos, especialmente los fines de semana y en horarios nocturnos.
Las autoridades reiteran las recomendaciones básicas para prevenir tragedias: no conducir si se consumió alcohol, respetar las velocidades máximas, usar siempre cinturón de seguridad (y casco en el caso de motociclistas), no realizar maniobras peligrosas y mantener la documentación del vehículo al día.
