sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 11:05
Conmoción.

Una mujer murió tras un grave vuelco en la Puna jujeña

El hecho ocurrió en la mañana del viernes sobre la ruta provincial 71, a la altura del río Chorojra. Un Fiat Palio despistó con cinco ocupantes a bordo. Una niña de 5 años figura entre los heridos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tragedia en la Puna (Foto: En Primera Persona)

Tragedia en la Puna (Foto: En Primera Persona)

Una tragedia vial sacudió a la Puna jujeña este viernes por la mañana. Una mujer de 40 años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron con heridas de consideración tras un siniestro ocurrido sobre la ruta provincial Nº 71. El episodio se registró alrededor de las 9, en un tramo cercano al río Chorojra, en una zona de circulación frecuente para pobladores y vehículos que se trasladan entre localidades puneñas.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Palio, que circulaba con cinco ocupantes. Por motivos que todavía se investigan, el conductor, un joven de 21 años, perdió el control del rodado y terminó protagonizando el siniestro. A raíz del impacto, una de las ocupantes falleció en el lugar.

El siniestro y las primeras actuaciones

Según los primeros datos, el vehículo se desplazaba por la ruta provincial 71 cuando ocurrió el despiste. En el interior viajaban cuatro adultos y una niña de 5 años. El impacto provocó graves consecuencias para los ocupantes, con lesiones de distinta gravedad.

Al arribar al lugar, los equipos sanitarios constataron el fallecimiento de la mujer de 40 años. El resto de los ocupantes recibió asistencia inmediata y luego fue trasladado a centros de salud de la región para una evaluación más compleja.

La menor de 5 años figura entre las personas heridas y permanece bajo observación médica. Las autoridades no brindaron detalles sobre su estado de salud, aunque confirmaron que sufrió lesiones de consideración.

Adolescente apuñalado en Alto Comedero.
Trágico.

Asesinaron a un adolescente tras una pelea en Alto Comedero

Por  Redacción de TodoJujuy

