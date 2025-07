Apareció un puma en medio de un pueblo de la Quebrada de Humahuaca

ANSES. Programa Hogar Mi ANSES: quiénes no cobran en julio de 2025

“Una vecina avisó que había un puma en el árbol y mandó una foto. Fuimos a ver y sólo se veía la cola, nada más. No se dejaba ver. Era un animal grande, estaba con miedo, asustado”, relató Mariana Salas, vecina de Juella, en diálogo con Todo Jujuy.

Un visitante inesperado

El animal, que parecía ser un ejemplar juvenil por el aspecto de su pelaje y su rostro, presentaba heridas visibles. “Es relativamente cachorro por el pelaje y la cara, pero es de porte grande. Tenía un poco de sangre, estaba herido”, explicó Salas.

Lejos de reaccionar con miedo o violencia, los vecinos decidieron resguardar al animal y esperar a las autoridades. “No le tenemos miedo porque está buscando su territorio, comida. No viene a comer a los humanos. No le tememos. No lo quisimos ahuyentar”, detalló.

El rescate se concretó pasadas las 21 horas, cuando personal del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFJU) llegó al lugar. Con la colaboración de bomberos y efectivos policiales, lograron bajar al puma del árbol y lo trasladaron en una jaula hasta el centro de rehabilitación ubicado en El Carmen.

El animal permanecerá bajo observación veterinaria en el CAFAJu para evaluar su estado general, realizarle curaciones y determinar el momento adecuado para su liberación en un entorno seguro.

Cómo alertar si encuentro un animal silvestre

En caso de encontrar un animal silvestre herido o en una zona poco habitual, es importante no tocarlo, mantenerlo al resguardo y avisar de inmediato al Centro de Atención de Fauna Autóctona de Jujuy.

Para cualquier tipo de consulta o denuncias relacionadas con la fauna nativa, comunicate al 388 - 4249261.