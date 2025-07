Las fotos íntimas de Nico Vázquez tras la separación: no estaba solo

Luego de que Nico Vázquez y Gimena Accardi confirmaran su separación tras más de 16 años de relación, ambos actores comenzaron a reconstruir su rutina por separado. A menos de una semana del anuncio, Nico compartió con sus seguidores un momento íntimo que reveló quién lo acompaña en estos días de cambios: sus gatos.

A través de sus historias de Instagram, el actor mostró una grabación desde su casa en la que se lo ve relajado, rodeado de dos de sus felinos. En el video, Vázquez eligió acompañar las imágenes con un fragmento del clásico “All you need is love” de The Beatles, dejando en claro que, incluso en medio de una ruptura, el cariño y la ternura siguen presentes en su vida cotidiana. Como detalle significativo, sumó un emoji de corazón blanco y el símbolo de infinito, transmitiendo el amor incondicional que siente por sus mascotas.

Estos gatitos fueron adoptados junto a Gimena Accardi hace algunos años, y todo indica que ahora son su compañía más fiel. La publicación generó una ola de reacciones en redes, donde muchos fans destacaron el gesto sensible del actor y el mensaje de contención emocional que transmite el vínculo con sus animales.

¿Hubo infidelidad? En los últimos días, Nicolás también enfrentó rumores sobre supuestas infidelidades, que él mismo se encargó de desmentir. “No hubo terceros. No hay malos. No hay reproches”, aseguró en diálogo con Yanina Latorre en Socios del Espectáculo. “Ella empezó a crecer por su lado y yo por el mío. Empezamos a los 22 años…”, reflexionó. A pesar de la separación, dejó en claro su profundo respeto y cariño por Accardi: “Estoy convencido de que no voy a conocer a otra mujer como ella”.

Gimana por Europa Mientras tanto, Gimena emprendió un viaje a España por compromisos laborales. "Lo tenía programado hace un montón", explicó en el aeropuerto de Ezeiza ante las cámaras de Puro Show (eltrece). La actriz también aprovechó para tomarse unos días de descanso y reconexión personal: "Quiero tener un poco de tiempo para leer un libro tirada en la playa, nada más", comentó. Al ser consultada por si viajaba con alguien, fue contundente: "¿No me ven que estoy sola? Allá tengo amigos, pero no me voy con nadie". También confesó que este es uno de los primeros viajes que realiza completamente sola, una experiencia nueva que coincide con este nuevo capítulo en su vida. Mientras Gimena se toma un respiro en Europa, Nico se queda en casa, rodeado de ronroneos, recuerdos compartidos y una melodía que resume mucho más que un momento: todo lo que necesitas es amor.

