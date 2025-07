Nico Vázquez se refirió a los rumores de romance con Dai Fernández

Nico Vázquez habló por primera vez sobre los rumores de romance con Dai Fernández.

Desde que Nico Vázquez confirmó su separación de Gimena Accardi tras 18 años juntos, comenzaron a circular rumores sobre posibles terceros en discordia. Yanina Latorre reveló en el programa Sálvese quien pueda (América) que este jueves habló con el actor y le preguntó sobre su relación con Dai Fernández, su compañera en Rocky, obra que protagonizan.

“Mi fuente me dijo que vos te enamoraste de Dai Fernández”, se lo tiré así”, contó la esposa de Diego Latorre. La respuesta de Vázquez fue contundente: “Se calentó, pero no mal, me dijo ‘Yo no lo puedo creer, la gente es una basura. Qué hijos de p..., tengo alguien en mi entorno que me odia’. Empezó así”.

Dai Fernández y Nicolás Vázquez protagonizan. Después, el actor aclaró: “Me dijo que en este momento la persona que está más cerca de él como amiga, casi como hermana y como mejor amiga, es Dai. Dice que por eso hay tantas fotos, que por eso fue al Martín Fierro”. “Dice que es su contención, que es la que lo escucha, que lo consuela, que le hace compañía y la que lo banca”, agregó la panelista de LAM.

Tras la respuesta de Nico, Yanina dio su opinión: “Le creí porque me pareció honesto, o me la está disfrazando, pero si me la disfraza, si pasa algo real, en dos meses...”. “A mí también me pareció raro que Dai justo suba una foto con el novio cenando anoche, que no es que lo hace siempre”, cerró.

Nico Vázquez habló a corazón abierto sobre Gimena Accardi Nico Vázquez mantuvo una conversación con Yanina Latorre este jueves luego de hacer pública su ruptura con Gimena Accardi. “Mi vida es un infierno”, confesó, mientras la conductora reveló que él estaba llorando durante la llamada. Dai Fernández estuvo recientemente en la mesaza de Mirtha Legrand. “Estaba destrozado, llorando. Hablamos un montón. Me contó mucho de su intimidad, de la relación”, continuó contando en su programa. Más adelante, el actor de Rocky explicó a la panelista por qué decidió revelar la separación en este momento: “Él me dijo que cuando se enteró que yo estaba preguntando si estaban separados, ellos entendieron que si lo contaban iba a ser todo más tranquilo, y ahora está arrepentido de esos posteos porque dice que su vida es un infierno desde el martes que se posteó, porque empezaron con todas estas teorías conspirativas, las cuales niega todas”. Sobre el estado anímico del actor, la esposa de Diego Latorre reveló: “Hablamos un montón, lloraba, me dijo que la vida era un infierno, que ellos quisieron decirlo antes porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid”. Embed “Me contó que la vienen remando hace más de un año. Me contó que hace más de un año que no están bien, me habló de los desencuentros, hay situaciones íntimas que no voy a decir. No me habló de cuernos. Hay un dato que me hace creer que fue ella la que lo dejó, o que ella era la que estaba más en otra”, concluyó Yanina.

