Los 7 modelos de jeans que vamos a usar la próxima temporada

El wide jean

Los jeans en el 2025 siguen siendo anchos. El wide jean es lo que va, el tiro bajo deja el escenario y el tiro medio protagoniza los mejores outfits de la temporada. Los pantalones y jeans estrella son: anchos, holgados, largos, muy anchos u oversize desde la cintura hasta el tobillo.

Podemos combinarlos con casi todo: desde un blazer sastrero, hasta un crop top de punto. O con una remera cuello polo al cuerpo o un buzo college overzise. ¿En los pies? Sandalias chatas u ojotas con taco. También valen zapatillas o zapatos en punta. Un detalle... si arrastran contra el piso... mejor.

image.png Podemos combinarlos con casi todo: desde un blazer sastrero, hasta un crop top de punto

Jean straight

El jean straight o recto es un modelo clásico que se renueva, siendo un tanto más ancho. Si bien sujeta a la altura de la cadera, la pierna es derecha y suelta. Un modelo muy cómodo y menos enorme para las que no quieren estar tan oversize. Se usa con todo y es una buena opción para un look nocturno con sandalias de taco alto. También se usa rozando o arrastrando por el piso como el wide leg.

image.png Jean straight - Getty image

Jean crop

Esta temporada el jean también se usa al tobillo. Cortes como el mom o el slouchy siguen vigentes y son protagonistas de looks cancheros y trendy. El jean no cubre el tobillo dejando a la vista el calzado o las medias del look. Ideal para las que no son tan altas y para las que quieren lucir su calzado. No hay estilo que no quede bien con este tipo de pantalón que, en general, ajusta a la cadera y libera un poco la pierna.

image.png

Jean suelto con ruedo doblado hacia afuera

Si bien el fit sigue siendo suelto, el jean se usa también arremangado hacia afuera. Cosido o suelto, despeja el pantalón del piso dando entidad al calzado, con la pierna ancha -o incluso que se hace un poco más ancha llegando al tobillo- y con la botamanga dada vuelta para afuera.

image.png

Jean fantasy

El fantasy se suma esta temporada al denim, de lo que surgen los jeans con estrases, brillos y bordados, sobre todo en pedrería blanca y plata. El jean pasa a ser una joya y se llena de luz, pero eso sí, para cualquier momento del día y situación. Combinalo con una básica blanca o una remera cuello polo lisa y estás lista para un día en la city. Si querés algo más arriba, usalo con paleta oscura y unas sandalias de taco alto: ¡la rompe!

image.png

Jean cargo oversize

El jean cargo viene pisando fuerte hace varias temporadas, pero este verano se usa suelto y muy ancho. Con grandes bolsillos a distintas alturas de la pierna y en varios lavados de denim, que van desde el azul oscuro hasta el nevado bien 90´s. Al igual que el resto de los modelos de la temporada, va con todo y se usa de día y de noche.

image.png El jeans cargo será el "indispensable" Foto: pinterest

Bermuda de denim

Si hablamos de denim no podemos dejar de mencionar a la bermuda. Es EL ítem de la próxima temporada y la vamos a usar todas. Ancha, oversize o recta... ¡la bermuda de denim va con todo! Para un look sporty casual con un buzo y unas zapas o un look arriba con sandalias de taco y top con brillo. Es la aliada perfecta para esta próxima primavera/verano.