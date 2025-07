Paula Chaves brindó detalles sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Gimena Accardi y Nico Vázquez Gimena Accardi y Nico Vázquez vivieron un tenso momento por una pregunta. Twitter

Chaves destacó que no siempre una separación implica un hecho extraordinario ni la existencia de terceros, sino que puede ser producto del desgaste en la convivencia tras un largo tiempo. “Me parece que fue perfecto y resume todo. No siempre tiene que pasar algo, pero para mí es como que necesiten armar un cuentito para que sea mediático”, agregó.

Consultada sobre los rumores de infidelidad, la modelo se negó a hacer especulaciones y pidió respeto por el momento que atraviesan sus amigos. “No voy a entrar en análisis”, sostuvo. Además, recordó que ambos matrimonios son amigos desde hace muchos años y forman parte de un círculo de contención para la pareja en este proceso.

Paula Chaves también reveló que, a pesar de la separación, Nico Vázquez y Gimena Accardi mantienen contacto. “Ellos se siguen hablando. Son 18 años, es un montón de tiempo y me parece que hay que aprender a tomarlo como algo parte de la vida y que sea una desvinculación sana y amorosa que se puede”, explicó. Sobre la posibilidad de una reconciliación, la modelo indicó que no tiene información y prefirió no hacer futurología.

Rompieron el silencio

Por otro lado, el actor Nico Vázquez rompió el silencio en una conversación privada con la periodista Yanina Latorre. Según relató la conductora en Socios del espectáculo (América), Vázquez la llamó visiblemente afectado y expresó que su vida es “un infierno”. La periodista detalló que el actor no estaba enojado por la difusión del tema en los medios, pero le pidió manejar con cuidado la información más íntima y aclarar ciertos puntos.

En esa charla, Vázquez negó la existencia de engaños o terceros involucrados y atribuyó la separación a desencuentros y caminos diferentes que se fueron profundizando con el tiempo. “Me habló de desencuentros, de situaciones íntimas que no voy a contar”, explicó Latorre, respetando la confidencialidad de la conversación.

El actor también contó que la convivencia había entrado en una etapa compleja. Relató que intentaron comunicar la crisis antes, pero que Gimena Accardi se fue un mes de vacaciones a Madrid. Intentaron salvar la relación, incluso él se mudó a otro departamento para ver si lograban extrañarse, pero la distancia física no logró revertir la crisis emocional.

Nico Vazquez

Además, Vázquez recordó que compartieron momentos traumáticos, como el derrumbe de un edificio en Miami, donde por pocos segundos no perdieron la vida. Según la periodista, el actor confesó que Accardi todavía está haciendo terapia por ese episodio y que lo tiene afectado.

Finalmente, Latorre afirmó que Vázquez manifestó que tiene dificultades para dormir, para hacer sus funciones y que está “roto por dentro”. A pesar de su éxito profesional, atraviesa un momento personal complejo. “Me habló como si fuéramos amigos. No me debe explicaciones, pero me dijo que la vida es un infierno”, concluyó la periodista.