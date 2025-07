El notable cambio del actor que perdió casi 100 kilos: "Me cansé. Me harté"

Según Goodman, la clave de su éxito fue el control de porciones y tener en mente la idea de que no “necesita” comer más. En 2016, declaró al canal ABC: “Comía un poco y ya me descontrolaba. Comía todo el tiempo, era compulsivo”.

Esta reaparición es importante por dos motivos. Primero, porque supone la primera vez que se puede ver al actor de 73 años después de que sufriera una lesión en la cadera a causa de un aparatoso resbalón mientras rodaba su próxima película en Londres, en la que también participa Tom Cruise.

Segundo, porque se puede comprobar el gran cambio físico del actor de Missouri, quien desde 2007 dijo “basta” y decidió dar un cambio radical a su estilo de vida. Con un peso de casi 200 kilos, sedentarismo y una inquietante adicción a estar sentado viendo la televisión, el actor no pudo más. “Me cansé, me harté de mirarme. Te estás afeitando en el espejo y no quieres mirarte. Se vuelve peligroso”, confesó el actor a la revista People en una entrevista en 2010, tres años después de comenzar su gran cambio.

Goodman Según Goodman, la clave de su éxito fue el control de porciones y tener en mente la idea de que no “necesita” comer más. En 2016, declaró al canal ABC: “Comía un poco y ya me descontrolaba. Comía todo el tiempo, era compulsivo”.

Cuándo empezó el cambio físico de John Goodman

El actor contó que el cambio de vida lo inició hace más de diez años, cuando lentamente empezó a modificar su manera de comer. En 2023, en una charla para una asociación de personas jubiladas, Goodman contó que lo que hizo fue frenar la cantidad de comida que ingería.

“Básicamente fue solo controlar la porciones y decir ‘no necesito esto’. Me lo metía todo a la fuerza. No quiero ser un ejemplo para nadie cuando vuelva a subir de peso con fuerza por comer azúcar glaseado de la cuchara”, comentó en ese momento como una broma.

En un reportaje con David Letterman, Goodman contó que llegó a pesar casi 200 kilos en su punto más complicado de salud. “Quería vivir mejor”, aseguró en aquel momento.

Durante una charla con la revista People, Goodman había hablado de sus problemas alimenticios. “Sé que suena cursi, pero fue un desperdicio lo que pasaba. Se necesita mucha energía creativa para quedarse sentado pensando qué comer a continuación”, había dicho.

El actor había comentado que se “cansó” de mirarse. “Te afeitás frente al espejo y no querés ni mirarte. Se vuelve peligroso”, remarcó, acerca de sus constantes incrementos de peso.

Para poder lograr una alimentación sana, Goodman contó que dejó de tomar alcohol y que contrató a un “entrenador de salud” que regula lo que ingiere y el ejercicio que hace en la rutina diaria que tiene armada.