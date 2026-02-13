La película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie cuenta con una aparición muy especial.

Margot Robbie, Jacob Elordi y la editora de moda de los últimos años participan en la adaptación cinematográfica de uno de los clásicos más emblemáticos de la literatura inglesa. La película, Cumbres borrascosas, incluye además un cameo del actor de Stranger Things , sumando un detalle sorpresa que puede conquistar a todos este San Valentín.

La versión fílmica de la novela de Emily Brontë guarda así un guiño inesperado para los fans de la famosa serie de Netflix, complementando la historia principal con este pequeño pero destacado aporte.

El filme recién se estrenó en salas de cine , y junto a él llegó también su banda sonora , a cargo de Charli XCX . La destacada artista británica , que marcó un antes y un después en la música con su álbum brat de 2014 y las colaboraciones posteriores de ese disco con figuras como Lorde y Billie Eilish , vuelve a demostrar su talento como compositora con la música de esta película .

La idea de invitar a Charli XCX surgió directamente de Emerald Fennell , quien relató: “Le envié el guion a Charli con la intención de preguntarle simplemente si le había provocado alguna emoción y si le gustaría componer una canción sobre ello. Ni siquiera le dije aquí tienes la escena, sino simplemente ¿qué te hace sentir esto?” , contó Fennell en una entrevista . Una invitación a la que la cantante británica no pudo resistirse.

El inesperado cameo de un actor de Stranger Things en Cumbres borrascosas.

“Ella me llamó y me preguntó si podía hacer un álbum. Por supuesto que le dije que sí. Y entonces empezó a enviarme cosas increíbles, nuevas, sensuales y emocionalmente atractivas”, confesó la artista, que se sumergió en el proyecto y terminó construyendo un universo musical paralelo que complementa la narrativa de la película.

Un universo sonoro que trasciende la época

A diferencia de su trabajo previo en Saltburn, donde Fennell recurrió a temas de indie rock y pop de principios de los 2000 para ambientar la trama, esta vez buscó un paisaje sonoro y visual que no necesariamente refleje la época o la visión original que Emily Brontë imaginó hace casi dos siglos.

Para lograrlo, contó con el apoyo de variados recursos, incluyendo instrumentos de cuerda y la participación de Joe Keery, músico y actor famoso por interpretar a Steve Harrington en Stranger Things.

Exactamente, el actor forma parte del proyecto cinematográfico, aunque su rol no es actoral sino musical. Joe Keery alcanzó fama mundial gracias a la serie de Netflix, pero en los últimos años ha consolidado una carrera destacada como músico, sobre todo tras el lanzamiento de End of Beginning, un tema que se volvió viral y ganó gran popularidad en redes sociales poco después de su estreno.

Joe Keery se une a Charli XCX en la banda sonora

El año pasado, Joe Keery lanzó The Crux, su tercer disco, un ambicioso proyecto de indie rock con influencias que van desde los Beatles hasta Pink Floyd. Este trabajo fue destacado por varias revistas especializadas como uno de los mejores del año.

En esta ocasión, Keery —o mejor dicho, Djo, su seudónimo artístico— se unió a Charli XCX para el último tema de la banda sonora de Cumbres borrascosas, titulado Funny Mouth, en el que figura como compositor, tal como confirmó la propia cantante.

Se podría decir que Cumbres borrascosas tiene todos los ingredientes para triunfar en este fin de semana de San Valentín.

“Puedo confirmar que es real. Es Djorli, amor”, escribió la artista de Essex en sus redes sociales. La canción ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming, tanto como parte del álbum como de la película, que llega hoy a los cines para enamorar a millones de espectadores.