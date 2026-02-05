¿De que murió el actor Juan Carlos Velázquez?

El ámbito del espectáculo argentino atraviesa una jornada de luto este miércoles 4 de febrero tras conocerse el fallecimiento del actor Juan Carlos Velázquez , que quedó en la memoria del público por dar vida a “El Mini” en el emblemático ciclo Duro de Domar , conducido por Roberto Pettinato .

La noticia fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen , quien comunicó el deceso luego de hablar con el entorno familiar del artista. “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar ”, expresó.

Según trascendió, el comediante y actor, de 64 años , había sido internado por un cuadro severo de neumonía y trasladado a terapia intensiva durante el mediodía. Horas más tarde, sufrió un infarto , que derivó en su muerte.

En un contexto atravesado por la tristeza, trascendió que el último adiós a Velázquez se realizará este jueves 5 de febrero en Sepelio Virreyes , ubicado en San Fernando , donde el velatorio se desarrollará entre las 09:00 y las 13:30 .

La noticia del fallecimiento del actor generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico, y numerosos colegas recurrieron a las redes sociales para manifestar su dolor y despedirlo públicamente.

Juan Etchegoyen confirmó el deceso del actor Juan Carlos Velázquez.

Entre quienes expresaron su pesar se encuentran la actriz Adriana Brodsky, el humorista José María “Pachu” Peña, exintegrantes de Duro de Domar como Matías Castañeda, Guillermo Pardini y Fernanda Iglesias, además del locutor Fabián Cerfoglio.

El intérprete, conocido por preservar su intimidad y mantenerse alejado de la exposición mediática, había generado alarma entre sus seguidores en 2024, cuando contó que debió ser hospitalizado de urgencia en el Hospital de San Isidro tras una gripe mal curada que derivó en complicaciones. En ese contexto, relató que pidió ayuda a su hermano para llegar a la guardia, donde los médicos le diagnosticaron neumonía y una obstrucción arterial.

En aquel momento, Velázquez explicó que el cuadro había adquirido una gravedad extrema, al punto de sentir que le faltaba el aire y que no podía caminar. Superada esa etapa crítica, manifestó su agradecimiento por haber podido recuperarse y salir adelante.

Los famosos despidieron a Juan Carlos Velázquez en redes sociales.

“Gracias a Dios no era mi hora todavía. Estoy muy bien y Dios me permite seguir vivo”, había manifestado Juan Carlos ese mismo año.

Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar: su historia y trayectoria televisiva

Nacido en Paraguay, Juan Carlos Velázquez se instaló en la Argentina hace medio siglo y, pese a haber sido objeto de discriminación por su baja estatura, logró sobreponerse a los prejuicios ligados a su apariencia a través de la fe religiosa. Desde los 24 años, asistía de manera habitual a la Iglesia Pentecostal de Béccar, espacio que, según relató, fue clave en su proceso personal.

“Me sentí mal con mí mismo hasta que el Señor entró en mi vida y me sacó esa tristeza, esa amargura y ese complejo que tenía por la estatura. Dios llenó ese vacío”, expresó el artista tiempo atrás, al recordar las dificultades que atravesó durante su adolescencia y juventud.

Los excompañeros de Juan Carlos Velázquez lo despidieron en redes sociales.

El rumbo de su vida cambió cuando una vecina lo impulsó a presentarse a un casting televisivo, a partir del cual comenzó a recibir propuestas de distintos ciclos hasta consolidarse como figura en Duro de Domar, el programa conducido por Roberto Pettinato. Allí alcanzó una fuerte popularidad y, durante 15 años, conquistó a la audiencia con sus imitaciones de famosos en versión “Mini”.

En ese espacio televisivo, Velázquez transformó la frase “Roberto, estoy re caliente” en una marca personal que quedó grabada en la memoria colectiva como parte del folclore de la TV argentina.

Más allá de su paso emblemático por Duro de Domar, el actor también formó parte del elenco de Todo x 2 pesos, junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti, participó en Bendita con sus caracterizaciones, tuvo apariciones en Polémica en el Bar entre 2016 y 2017, y realizó colaboraciones ocasionales en Teto TV.

Juan Carlos Velázquez.

Aunque había logrado gran notoriedad en la televisión, con el correr del tiempo las ofertas de trabajo comenzaron a escasear y, en 2021, trascendió que Juan Carlos Velázquez atravesaba una delicada situación financiera tras quedar sin empleo y consumir los ahorros que tenía.

Ante ese panorama, el actor regresó al hogar familiar, donde se instaló junto a su madre y sus hermanos, y comenzó a vender electrodomésticos a almacenes, comercios y supermercados como una forma de rearmarse laboralmente y evitar caer en un estado depresivo.

Juan Carlos Velázquez se destacó por sus imitaciones en versión "Mini" durante su trayectoria en la TV nacional.

En ese contexto, Velázquez puso en valor el acompañamiento y la solidaridad de su familia, que lo cobijó y sostuvo durante ese período de dificultad económica. Al mismo tiempo, no ocultó su descontento con los productores, a quienes cuestionó por la falta de interés y oportunidades a la hora de impulsar nuevos proyectos televisivos.