jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 12:25
Tristeza.

Falleció un reconocido actor de Los Simuladores: qué le pasó

El actor quedó en la memoria gracias a una escena icónica junto a Martín Seefeld. Su muerte fue comunicada oficialmente por la Asociación Argentina de Actores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
los simuladores

En las últimas horas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del actor José Andrada a los 87 años. Reconocido por su extensa trayectoria en cine y teatro, el artista dejó una huella imborrable en la televisión gracias a un papel destacado en Los Simuladores.

Lee además
Los creadores de La casa de papel trabajan una vez más con un reparto que une actores experimentados y nuevas promesas.
Streaming.

Tres actores argentinos triunfan en esta nueva serie de los creadores de "La Casa de Papel"
El rodaje de Spider-Man: Brand New Day sufrió una pausa temporal.
Cine.

El actor Tom Holland sufrió un accidente en medio del rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

La fama de Andrada se consolidó con su interpretación de Pedro Velasco, un acaudalado empresario que mantenía una interacción memorable con Martín Seefeld en el episodio “Viejo Simulador”.

Murió José Andrada, actor que quedará en la memoria por una recordada frase de Los Simuladores.

La escena del actor que quedó en la memoria de todos

La escena que quedó grabada en la memoria de los espectadores fue cuando su personaje le pide un beso a Seefeld con la frase: “¿No hay un piquito para mí?”. Incluso, aquel diálogo se popularizó tanto que se imprimió en remeras, convirtiéndose en un ícono de la serie creada por Damián Szifron.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia del fallecimiento de José Andrada, despidiéndolo con un mensaje cargado de emoción a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Embed

"Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas", expresaron, resaltando su valiosa contribución al patrimonio cultural del país.

Trayectoria y legado de un actor emblemático

Nacido como José Manuel Andrada Márquez el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, inició su recorrido actoral a comienzos de la década de 1970, consolidándose poco a poco en el ámbito del teatro independiente y ganándose un lugar destacado dentro de la escena artística.

La Asociación Argentina de Actores despidió a José Andrada.

En el ámbito teatral, Andrada se consolidó como un actor de renombre, destacándose en obras como “La batalla de José Luna” y “Lejos de aquí”, además de numerosos montajes que enriquecieron su carrera sobre el escenario.

Aunque en la recta final de su trayectoria realizó varios papeles secundarios en televisión, también integró importantes producciones de la pantalla chica, entre ellas Campeones de la vida, Padre Coraje, Costumbres Argentinas, Son Amores, Soy Gitano y Ricos y Famosos.

Murió el actor José Andrada.

Por otro lado, el actor dejó su huella en el cine argentino con participaciones en clásicos como Esperando la carroza y La noche de los lápices. Asimismo, intervino en películas como Pobre mariposa, Johnny Tolengo, Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras producciones cinematográficas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tres actores argentinos triunfan en esta nueva serie de los creadores de "La Casa de Papel"

El actor Tom Holland sufrió un accidente en medio del rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

Así lucen los actores de la icónica serie "Buffy, la cazavampiros": ¿Qué fue de sus carreras?

Murió Jane Goodall, la mujer que destinó su vida a los chimpancés

Juan Martín Del Potro nominado para ingresar en 2026 al Salón de la Fama del Tenis

Lo que se lee ahora
Murió Jane Goodall, la mujer que dedicó su vida a los chimpancés.
Ciencia.

Murió Jane Goodall, la mujer que destinó su vida a los chimpancés

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy vs Chacarita
Primera Nacional.

"Jujuyazo", la movida de los hinchas de Chacarita ante Gimnasia de Jujuy: de qué se trata

Alerta en Jujuy: crecieron las estafas aplicando la IA en alquileres
Policial.

Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil

Triple crimen narco: expulsaron de Perú a Matías Ozorio
Expulsado.

Triple crimen narco: expulsaron de Perú a Matías Ozorio y lo trasladan a Argentina

Colegio Secundario 50 de Santuario de Tres Pozos.
Educación.

Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?
País.

¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel