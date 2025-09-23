El actor Tom Holland sufrió un accidente en medio del rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day se detuvo temporalmente en Londres tras un episodio de conmoción cerebral que sufrió Tom Holland durante una jornada de filmación , según confirmó una fuente vinculada a la producción . Las grabaciones comenzaron en agosto bajo la dirección de Destin Daniel Cretton para Sony Pictures y Marvel Studios.

El rodaje se reanudará el 29 de septiembre sin afectar la fecha de estreno , programada para el 31 de julio de 2026 . El percance tuvo lugar en los icónicos Pinewood Studios de Londres durante la filmación de una de las escenas de acción típicas de las películas del héroe arácnido .

Aunque Holland debió interrumpir las grabaciones y someterse a controles médicos , la misma fuente aclaró que la pausa se tomó “ por precaución ” y que no hubo otros heridos como consecuencia de la secuencia.

Pausa por precaución y regreso al set

El equipo de rodaje espera que el actor se recupere por completo antes de retomar el cronograma habitual, y desde la producción aseguran que los plazos acordados con los estudios y distribuidores no se verán afectados.

La filmación de Spider-Man: Brand New Day comenzó formalmente en agosto, según informó Sony al difundir un video institucional registrado durante la jornada inicial en Glasgow. En la grabación, Tom Holland, nuevamente enfundado en el traje del arácnido, realizaba una arriesgada acrobacia sobre un tanque que circulaba por las calles de la ciudad escocesa.

El propio actor destacó la energía generada por la presencia de fans en los alrededores del set. Frente a las cámaras comentó: “Es curioso, ponerse el traje esta vez se siente diferente, de alguna forma. Es también la primera vez que tenemos fans desde el primer día en el set, así que es emocionante compartirlo con ellos. Tenemos caras familiares presentes. Voy a dar lo mejor, ojalá salga bien, no hay presión”.

Junto a Tom Holland, regresan a la saga figuras recurrentes como Zendaya y Jacob Batalon, quienes han acompañado al protagonista en las entregas anteriores del universo cinematográfico de Spider-Man. Además, la película suma nuevos integrantes al elenco, entre ellos Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

Una de las incorporaciones más comentadas es la de Mark Ruffalo, retomando su papel de Bruce Banner, también conocido como Hulk, lo que refuerza la conexión entre la trama arácnida y otras líneas argumentales del universo Marvel. A esto se añaden las participaciones de Jon Bernthal como Frank Castle (The Punisher) y de Michael Mando, quien vuelve a interpretar a Mac Gargan (Scorpion), personaje previamente visto en Spider-Man: Homecoming de 2017.

Chris McKenna y Erik Sommers, a cargo del libreto

El libreto de Brand New Day vuelve a estar a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, quienes han encabezado las principales adaptaciones cinematográficas del hombre araña en los últimos años. A la producción se suman nombres clave como Amy Pascal y Kevin Feige, tal como confirmó la fuente de Variety, asegurando así la coherencia creativa y el estilo característico de las colaboraciones entre Sony y Marvel.

La expectativa de fanáticos y profesionales del cine se centra ahora en la reanudación de la filmación. Las imágenes de Tom Holland enfundado en el icónico traje de Spider-Man, difundidas por Sony, alimentan la anticipación por el regreso del superhéroe a la pantalla grande en 2026.

La saga busca fortalecer el vínculo entre elenco, equipo creativo y público, asegurando que, pese al contratiempo, el cronograma previsto para Spider-Man: Brand New Day se mantenga intacto, según confirman fuentes cercanas a la producción.