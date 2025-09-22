Victoria Zamar del Departamento Manuel Belgrano es la Representante de Jujuy 2025

Live Blog Post

“Mi corazón se llena de emoción”

Josefina Blanco no pudo ocultar su emoción. “Querido Jujuy, hoy mi corazón se llena de emoción al compartir este momento tan especial. Fue un honor representar la cultura, el orgullo, la simpatía y la humildad de nuestra provincia”.

“Cada sonrisa que compartí, cada experiencia me demostró que la verdadera realeza está en nuestra gente, en su esfuerzo, en su lucha y el orgullo de ser jujeños”.

“Hoy me despido de ustedes con la certeza de que di todo de mí. Espero haberlo hecho de la mejor manera. De corazón deseo que la siguiente que siga este camino, lo haga con humildad y pasión, y orgullosa por nuestras raíces”.

“Gracias por haberme permitido representarlos. Este momento se quedará guardado en mi vida para siempre como la historia de un pueblo que late el borde de una montaña. Esta experiencia fue increíble. Espero disfrutemos mucho las candidatas, ya que se merecen el respeto y la empatía”, dijo y cerró: “Gracias, hasta siempre y que viva Jujuy”.