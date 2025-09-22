martes 23 de septiembre de 2025
22 de septiembre de 2025 - 19:40
en vivo Noche única.

Victoria Zamar del Departamento Manuel Belgrano es la Representante de Jujuy 2025

Por la pantalla de Canal 4 y la plataforma de YouTube, vivimos la Elección de la joven del Departamento Manuel Belgrano como la Representante Provincial de la FNE 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025

EN VIVO

Sobre el escenario brillaron los ritmos locales de La Yugular y el esperado show de Los Cafres.

Canal 4 de Jujuy transmite en vivo desde las 20 horas. Además, el evento se puede seguir en vivo de manera online a través de YouTube, en el canal oficial Canal4Jujuy, lo que permitirá que jujeños en toda la provincia y gente de todo el mundo puedan disfrutar del color, la creatividad y la alegría de esta celebración única.

Embed - Noticiero Segunda Edición - 22/09/2025
Live Blog Post

Los Cafres en Ciudad Cultural

La banda es la encargada de cerrar la Elección Provincial. La histórica banda de reggae, liderada por Guillermo Bonetto, se presenta con un show gratuito para todo el público al término de la elección de la Representante Provincial, uno de los momentos centrales de la tradicional fiesta estudiantil.

Proyecto nuevo - 2025-09-22T234749.586
Proyecto nuevo - 2025-09-22T234716.628
Proyecto nuevo - 2025-09-22T234657.691
Proyecto nuevo - 2025-09-22T234636.468
Proyecto nuevo - 2025-09-22T234621.868
Proyecto nuevo - 2025-09-22T234606.069
Live Blog Post

Sus primeras palabras

“Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia”, destacó la flamante representante provincial. “Les agradezco a las chicas. Ojala todos puedan disfrutar de esta fiesta única”, marcó Victoria que le agradeció a su familia y amigos por el aguante durante esta etapa.

Live Blog Post

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy 2025

Embed - ELECCIÓN PROVINCIAL- EL MÁGICO MOMENTO DE LA CORONACION

IMG_7981
Embed
Live Blog Post

María Jesús Cabrera Rey de Yavi es la Embajadora de la Puna

Embajadora de la Puna
Live Blog Post

Catalina Dadah de Ledesma es la Embajadora de las Yungas

Proyecto nuevo - 2025-09-22T223832.772
Live Blog Post

Victoria Zamar es la Embajadora de los Valles

Embajadora de los Valles
Live Blog Post

Jazmín Méndez Nogueira es la Embajadora de la Quebrada

Embajadora de Quebrada
Live Blog Post

Mejor proyecto Solidario

Yuliana Morales de Humahuaca, se quedó con el premio al Mejor Proyecto Solidario.

Proyecto nuevo - 2025-09-22T222756.911
Live Blog Post

La pasada de las candidatas

Embed

Live Blog Post

Las candidatas de Puna y Yungas

CAROL VÁSQUEZ- SUSQUES
IRIS RUTH CRUZ- SANTA CATALINA
MARÍA JESÚS CABRERA- YAVI
NICOL ACHO- RINCONADA
SOFÍA ROSALES- COCHINOCA
CANDELA VILLARROEL- SANTA BÁRBARA
CATALINA DADAH- LEDESMA
MILENA SÁENZ SANTILLÁN- SAN PEDRO
ZAIRA EUNICE PERALES- VALLE GRANDE
Live Blog Post

Las candidatas de Quebrada y Valles

Las postulantes al trono para ser la Representante de Jujuy, comenzaron con su primera pasada por el imponente escenario en Ciudad Cultural.

TRINIDAD VERA- TILCARA
YASMÍN NOGUEIRA- TUMBAYA
YULIANA MORALES- HUMAHUACA
ANGELINA ARMELLA MOREL- PALPALÁ
ANTONELLA DÍAZ- SAN ANTONIO
MARTINA AGUIRRE- EL CARMEN
VICTORIA ZAMAR- DR MANUEL BELGRANO
Live Blog Post

Cada región con su espectáculo

Cada Representante de cada una de las regiones que buscan la representación provincial, presenta un espectáculo especial con las costumbres locales, con lo típico de cada región, mostrando su tradición, pero también con la modernidad de cada región jujeña.

Proyecto nuevo - 2025-09-22T215612.460
Live Blog Post

“Mi corazón se llena de emoción”

Josefina Blanco no pudo ocultar su emoción. “Querido Jujuy, hoy mi corazón se llena de emoción al compartir este momento tan especial. Fue un honor representar la cultura, el orgullo, la simpatía y la humildad de nuestra provincia”.

Cada sonrisa que compartí, cada experiencia me demostró que la verdadera realeza está en nuestra gente, en su esfuerzo, en su lucha y el orgullo de ser jujeños”.

Josefina Blanco
“Hoy me despido de ustedes con la certeza de que di todo de mí. Espero haberlo hecho de la mejor manera. De corazón deseo que la siguiente que siga este camino, lo haga con humildad y pasión, y orgullosa por nuestras raíces”.

“Gracias por haberme permitido representarlos. Este momento se quedará guardado en mi vida para siempre como la historia de un pueblo que late el borde de una montaña. Esta experiencia fue increíble. Espero disfrutemos mucho las candidatas, ya que se merecen el respeto y la empatía”, dijo y cerró: “Gracias, hasta siempre y que viva Jujuy”.

Embed

Live Blog Post

Comenzó la Elección

Con la representante 2024 y jóvenes participantes, arrancó la Elección de la Representante de Jujuy, esperando el primer paso de las 16 candidatas al cetro provincial. Quien entrega el cetro se emocionó con lágrimas que denotar su sentimiento.

Proyecto nuevo - 2025-09-22T215625.581
Proyecto nuevo - 2025-09-22T215612.460
Proyecto nuevo - 2025-09-22T215553.783
Embed
Live Blog Post

“La fiesta crece año a año”

Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, señaló que están “muy contentos, con una cantidad de gente impresionante en cada una de las actividades”, y marcó el acompañamiento del público. “Familias, chicos y gente mayor. Es la idea que sea para toda la familia con los estudiantes de protagonistas”.

Destacó el trabajo de la parte artística. “Hay gente trabajando profesionales”, y subrayó que “las chicas son protagonistas”, y pidió “seguir acompañando a los estudiantes jujeños en la fiesta que crece año tras año. A disfrutar”.

Embed - MARTÍN MEYER - PRESIDENTE DE EAP
Live Blog Post

Josefina Astorga: “Es algo hermoso, impresionante”

Josefina Astorga, la Representante Nacional de los Estudiantes del 2023, está en Jujuy y en Ciudad Cultural para la elección de este lunes. “Feliz de estar de vuelta en Jujuy. Estoy contenta. Me encanta. Estoy viendo esto y me pone la piel de gallina reviviendo esos momentos”.

Aseguró que las candidatas este año “están preciosas todas, disfrutando, pasándola bien y unidas”, y recordó que el grupo que ella integró hace dos años “fue hermoso, están en mi corazón siempre, y seguimos en contacto, las extraño”.

Embed

Dijo que ser reina “me abrió muchas puertas en el modelaje”, y dejó un mensaje final. “Apoyen a las chicas porque es algo hermoso, impresionante, y hay gente que no mide sus comentarios en una red social y lo que puede generar”, cerró.

Live Blog Post

La Yugular en el escenario

A minutos de la pasada de las candidatas, La Yugular Reggae ya comenzó con su show. La banda con 20 años de trayectoria, tiene un repertorio variado siempre en el reggae. “Es la primera vez que tocamos en una Elección. Será un recuerdo hermoso”, dijo el vocalista, Sergio Saracho.

La Yugular
Live Blog Post

Santiago Algorta: “Los amo Jujuy, gracias por tanto cariño”

Tras su exitoso paso por la FNE 2025 en la conducción de los desfiles de carrozas por Canal 4, Santiago Algorta se mostró muy contento por sus horas en Jujuy. Lo hizo en "Fuera de Joda", el programa de streaming que integran junto a Nacho, Lean y Luchi, otros ex participantes de Gran Hermano.

“Estoy tan feliz. Muy lindo el fin de semana”, dijo para arrancar. “Hermoso, muy lindo Jujuy. La gente, los paisajes, como nos recibieron. Volví lleno de energía. El que no conozca es muy recomendable”, y agregó: “A la gente de Jujuy gracias, los amo. Gracias por tanto cariño. Nos decían cosas lindas, nos daban besos y abrazos. Me volví lleno amor de Jujuy, ojalá pueda volver”, marcó Algorta.

Tato en Canal 4
Live Blog Post

El ranking de Representante de Jujuy: qué departamento tiene más

image

Dr Manuel Belgrano - 34 Representantes

1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023.

La última Representante de Jujuy que pertenecía al departamento Dr. Manuel Belgrano fue Paz Jure, la joven era estudiante del Colegio José Hernández.

San Pedro de Jujuy - 10 Representantes

1974, 1977, 1978, 1984, 1992, 2000, 2001, 2002, 2010, 2012.

La última soberana de San Pedro de Jujuy que fue elegida como Representante de Jujuy, fue María Macarena García Melano.

El Carmen - 5 Representantes

1988, 1993, 2011, 2018, 2019.

Mikaela Viscarra fue la última Representante de El Carmen que fue elegida en la Elección Provincial.

Ledesma - 1 Representante

2024

Ledesma tuvo su primera Representante Provincial cuando Josefina Blanco fue coronada en el 2024.

Tilcara - 1 Representante

2017

Tilcara cuenta con una sola Representante de Jujuy, se trata de Ámbar Luna Saad.

Yavi - 1 Representante

1979

En la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la única Representante de Jujuy que correspondía a Yavi, fue María Alejandra Silva, oriunda de La Quiaca.

Live Blog Post

Conocé a las candidatas para la Elección Provincial

Embed - FNE 2025 - Candidatas de la Elección Provincial

Embed

Embed
Live Blog Post

Josefina Blanco: "Es un recuerdo único y muy feliz"

Esta noche se elige a la Representante por Jujuy de la FNE 2025, quien será la sucesora de Josefina Blanco, representante provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes del 2024. “Yo lo disfruté mucho, es un recuerdo muy feliz y un recuerdo muy único”.

“Creo que esto nunca me imaginé, llegar a vivir esa experiencia y haber generado todo eso, haber generado esa cercanía y que se lleguen a sentir identificados con lo que estaba pasando, conmigo, con lo que sentía, con lo que vivía y que acompañen tan de cerca”, y agregó que “ellos hicieron la experiencia muy única”.

Sobre sus recuerdos del 2024, Josefina dijo que “pasó todo muy rápido porque fueron dos días muy rápidos, pero hoy lo veo y es algo que no voy a volver a pasar nunca y que quizás nunca hubiese pasado”, recalcó quien logró la representación.

Ser la cara de Jujuy en la Fiesta “era una idea muy lejana, entonces solo venía puesta a seguir disfrutando, siempre con la idea de seguir disfrutando y el día que pasó todo, era increíble”, dijo y recordó que termina la elección nacional, “volver a Ledesma y cruzarme con mi familia, con amigos, y escuchar las cosas que tenían para decir y cosas que me daban, y los nenes regalándome dibujos y cartas, era como algo muy grande”.

“Me han regalado de todo, te regalaban hasta plata envuelta en dibujitos, muchos caramelos, me regalaron muchos de los carpinchos, en peluche, en remera, en todo el juguete. Tengo la casa llena de carpinchos, muchas cartas, muchos dibujos, entonces sí tengo varias cosas muy raras, pero todo guardado”, marcó.

Josefina Blanco - Representante Provincial
Live Blog Post

FNE 2025: Una escuela tendrá dos representantes en la Elección Provincial

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) se prepara para vivir un hecho histórico. La Escuela de Minas, con sedes en distintos puntos de Jujuy, contará con dos representantes confirmadas en la Elección Provincial que se desarrollará el próximo 22 de septiembre en Ciudad Cultural.

Las protagonistas de este suceso son Carol Vásquez, elegida por la sede Susques y luego del departamento Susques, y Catalina Dadah, estudiante de la sede Yuto en representación del departamento Ledesma. Ambas participarán en el evento que reúne a candidatas de toda la provincia y que es uno de los momentos más esperados de la celebración estudiantil.

Se trata de la primera vez que un mismo establecimiento educativo alcanza dos lugares en la instancia provincial, algo posible gracias a que la institución cuenta con sedes distribuidas en distintos departamentos.

image

Live Blog Post

La agenda de la FNE 2025

    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

