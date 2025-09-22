Victoria Zamar del Departamento Manuel Belgrano es la Representante de Jujuy 2025

El ranking de Representante de Jujuy: qué departamento tiene más
Dr Manuel Belgrano - 34 Representantes
1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023.
La última Representante de Jujuy que pertenecía al departamento Dr. Manuel Belgrano fue Paz Jure, la joven era estudiante del Colegio José Hernández.
San Pedro de Jujuy - 10 Representantes
1974, 1977, 1978, 1984, 1992, 2000, 2001, 2002, 2010, 2012.
La última soberana de San Pedro de Jujuy que fue elegida como Representante de Jujuy, fue María Macarena García Melano.
El Carmen - 5 Representantes
1988, 1993, 2011, 2018, 2019.
Mikaela Viscarra fue la última Representante de El Carmen que fue elegida en la Elección Provincial.
Ledesma - 1 Representante
2024
Ledesma tuvo su primera Representante Provincial cuando Josefina Blanco fue coronada en el 2024.
Tilcara - 1 Representante
2017
Tilcara cuenta con una sola Representante de Jujuy, se trata de Ámbar Luna Saad.
Yavi - 1 Representante
1979
En la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la única Representante de Jujuy que correspondía a Yavi, fue María Alejandra Silva, oriunda de La Quiaca.