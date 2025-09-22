lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 13:52
Imperdible.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025

Desde las 20, por la pantalla de Canal 4 y la plataforma de Youtube vamos a vivir de la Elección Representante Provincial en la FNE 2025.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Elección Representante Provincial 2023&nbsp;

Elección Representante Provincial 2023 

Elección de la Representante Capital

Elección de la Representante Capital

Con entrada libre y gratuita, el predio abrirá sus puertas a las 19 y se espera una verdadera fiesta para toda la familia jujeña. Música, baile y emoción acompañarán a las candidatas en una velada que promete sorprender al público en cada presentación.

Sobre el escenario brillarán los ritmos locales de La Yugular y el esperado show de Los Cafres, que traerán reggae y buena energía para darle aún más color a una noche que quedará en el recuerdo de esta edición de la FNE.

Embed - FNE 2025 - Candidatas de la Elección Provincial

Una nueva forma de elegir en la FNE 2025

Desde 2022, la elección provincial adoptó un nuevo formato. Las soberanas departamentales tendrán una primera insania donde se conocerán las representantes de cada una de la regiones: Yungas, Valles, Quebrada y Puna. Cambio impulsado para darle mayor representatividad al certamen, que será la antesala para conocer al nuevo nombre provincial.

Sumado a ello, se espera que esta noche se implemente una nueva sorpresa. por lo que las expectativas estarán presentes a la hora de la presentación de cada una de las representantes.

Embed

Una noche de despedida y nuevas ilusiones

El evento no solo tendrá la emoción de la elección, sino también la nostalgia de la despedida de Josefina Blanco, que cierra un año inolvidable de reinado. Con melancolía, pero también con alegría, entregará la corona a la nueva representante que será la voz de todos los estudiantes de la provincia.

Con Canal 4 como ventana, cada familia podrá vivir desde casa una noche mágica que combina tradición, música y juventud. La cita está hecha: a las 20, Jujuy tendrá nueva Representante Provincial de los Estudiantes 2025.

