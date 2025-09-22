Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025

La espera terminó, esta noche, desde las 20, Canal 4 de Jujuy llevará a cada hogar la magia de la Elección de la Representante Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes – FNE 2025 - . Serán 16 jóvenes las que subirán al escenario de Ciudad Cultural para suceder a Josefina Blanco, quien en 2024 representó orgullosamente a las Yungas y se convirtió en la soberana provincial.

Con entrada libre y gratuita, el predio abrirá sus puertas a las 19 y se espera una verdadera fiesta para toda la familia jujeña. Música, baile y emoción acompañarán a las candidatas en una velada que promete sorprender al público en cada presentación.

Sobre el escenario brillarán los ritmos locales de La Yugular y el esperado show de Los Cafres, que traerán reggae y buena energía para darle aún más color a una noche que quedará en el recuerdo de esta edición de la FNE.

Una nueva forma de elegir en la FNE 2025

Desde 2022, la elección provincial adoptó un nuevo formato. Las soberanas departamentales tendrán una primera insania donde se conocerán las representantes de cada una de la regiones: Yungas, Valles, Quebrada y Puna. Cambio impulsado para darle mayor representatividad al certamen, que será la antesala para conocer al nuevo nombre provincial.

Sumado a ello, se espera que esta noche se implemente una nueva sorpresa. por lo que las expectativas estarán presentes a la hora de la presentación de cada una de las representantes.

Una noche de despedida y nuevas ilusiones

El evento no solo tendrá la emoción de la elección, sino también la nostalgia de la despedida de Josefina Blanco, que cierra un año inolvidable de reinado. Con melancolía, pero también con alegría, entregará la corona a la nueva representante que será la voz de todos los estudiantes de la provincia.

Con Canal 4 como ventana, cada familia podrá vivir desde casa una noche mágica que combina tradición, música y juventud. La cita está hecha: a las 20, Jujuy tendrá nueva Representante Provincial de los Estudiantes 2025.